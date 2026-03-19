MASKAT/LONDON (dpa-AFX) - Der omanische Außenminister kritisiert das Vorgehen der USA im Iran-Krieg. In einem Meinungsbeitrag im britischen Magazin "The Economist" schrieb Außenminister Badr al-Bussaidi, für die USA wie auch für den Iran gebe es in diesem Krieg nichts zu gewinnen. Das sei eine "unbequeme Wahrheit", weil sie zeige, dass die USA in bestimmtem Maß "die Kontrolle über die eigene Außenpolitik verloren haben".

Die Militäreinsätze Israels und der Vereinigten Staaten seien "rechtswidrige Angriffe auf einen Frieden, der für kurze Zeit möglich erschien", schrieb al-Bussaidi weiter. Der Minister hatte bis Ende Februar zwischen dem Iran und den USA bei den Atomverhandlungen vermittelt.

Trotz seiner Vermittlungsbemühungen wurde der Oman seit Beginn des Iran-Kriegs mehrfach zum Ziel iranischer Angriffe. Vergangene Woche waren zwei Menschen einem Bericht zufolge durch eine herabstürzende Drohne ums Leben gekommen./mar/DP/men