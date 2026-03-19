Hannover (www.anleihencheck.de) - Die EZB hat wie erwartet im März ihre Leitzinsen noch nicht verändert, der Einlagesatz verharrt vorerst bei 2,00%, so die Analysten der Nord LB.Der Irankrieg verändere aber die Ausgangslage fundamental, mit deutlich höheren Inflationsrisiken sowie konjunkturellen Abwärtsrisiken. Das Ausmaß hänge maßgeblich von der Dauer des Krieges und der Handelsbeeinträchtigungen ab. Die hohe Unsicherheit hierüber rechtfertige die vorerst noch abwartende Haltung der EZB. Entscheidender als der direkte Inflationsimpuls sei die Vermeidung von Zweitrundeneffekten bei Kernrate, Nahrungsmittelpreisen oder Inflationserwartungen. Die negativen Erfahrungen aus dem Jahr 2022 würden für hohe Wachsamkeit und ein eher frühes, dafür aber maßvolles Gegensteuern der EZB sprechen. Die Markterwartungen von ein bis zwei Zinserhöhungen im Jahr 2026 seien daher nicht unrealistisch. (19.03.2026/alc/a/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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