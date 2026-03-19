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DCK präsentiert auf der EISENWARENMESSE 2026 sein erweitertes Portfolio an professionellen Elektrowerkzeugen und Outdoor-Equipment und stärkt damit sein Engagement auf dem europäischen Markt



19.03.2026 / 16:50 CET/CEST

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KÖLN, Deutschland, 19. März 2026 /PRNewswire/ -- DCK Tools, eine professionelle Elektrowerkzeugmarke von Dongcheng, hatte einen starken Auftritt auf der EISENWARENMESSE - Internationale Eisenwarenmesse Köln 2026 und präsentierte seine neuesten Innovationen und ein erweitertes Produktportfolio. Das Unternehmen präsentierte sowohl fortschrittliche professionelle Elektrowerkzeuge als auch ein umfassendes Sortiment an Outdoor-Elektrogeräten und unterstrich damit seine wachsende Kompetenz als Anbieter von Komplettlösungen und verstärkte gleichzeitig sein strategisches Engagement auf dem europäischen Markt. Auf der Veranstaltung vom 3. bis 6. März stellte DCK seine neuesten Innovationen und technologischen Fortschritte bei professionellen Elektrowerkzeugen vor und unterstrich damit seine kontinuierliche Innovation und wachsende Leistungsfähigkeit im Profisegment. Auf der Messe wurden Elektrowerkzeuge mit 20- und 40-V-Batterieplattformen sowie Outdoor-Geräte mit 20- und 58-V-Batterien vorgestellt . Die plattformübergreifende Kompatibilität wurde entwickelt, um die Systemeffizienz zu verbessern und den Bedarf an mehreren Batteriekonfigurationen für verschiedene Geräte zu reduzieren, was einen effizienteren und bequemeren Betrieb für eine Vielzahl von Anwendungen ermöglicht. DCK führte auch ein umfassendes Portfolio an Motorgeräten für den Außenbereich ein, darunter Rasen- und Gartengeräte, Roboterrasenmäher und Nullwende-Rasenmäher. Die integrierte Ausstellung demonstrierte den Übergang der Marke von Einzelproduktangeboten zu einem zusammenhängenden, alle Szenarien abdeckenden Produkt-Ökosystem, das professionelle Werkzeuge mit intelligenten Outdoor-Lösungen kombiniert, um den sich wandelnden Bedürfnissen der Nutzer gerecht zu werden. " Unsere Teilnahme an der diesjährigen Messe ist ein wichtiger Meilenstein zur Stärkung unseres langfristigen Engagements auf dem europäischen Markt", sagte Stella Su, Marketing Manager für Europa und Nordamerika bei DCK. " Die EISENWARENMESSE ist eine der einflussreichsten Messen in der Eisenwarenbranche und bietet uns eine wertvolle Plattform, um mit wichtigen Interessengruppen in ganz Europa in Kontakt zu treten. Mit unserer zweiten Teilnahme an der Veranstaltung wollen wir unsere regionale Präsenz weiter ausbauen und unsere Marktentwicklung in Europa weiter stärken", so Su weiter. Während der Messe ermöglichten Vorführungen vor Ort und praktische Erfahrungen am DCK-Stand einen engeren Austausch mit Händlern, Partnern und professionellen Anwendern in der Region. Professionelle Anwender äußerten sich sehr positiv über die Produkte, insbesondere über die hohe Leistung, die lange Lebensdauer, die plattformübergreifende Batteriekompatibilität und das ergonomische Design. Dadurch konnte das Unternehmen wertvolle Erkenntnisse aus erster Hand von Endverbrauchern gewinnen, die bei der zukünftigen Produktentwicklung und der Verfeinerung seiner Marktstrategien helfen werden. In Zukunft wird DCK sein integriertes Produkt-Ökosystem weiter ausbauen und professionelle Lösungen anbieten, die Leistung, Zuverlässigkeit und benutzerorientiertes Design kombinieren, um den sich entwickelnden Marktanforderungen in ganz Europa gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie auf: www.dck-tools.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2937867/5_1.jpg

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