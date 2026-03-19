Vancouver, BC - 19. März 2026 / IRW-Press / Getchell Gold Corp. (CSE: GTCH) (OTCQB: GGLDF) (FWB: GGA1) ("Getchell" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen WestLand Engineering & Environmental Services, ein Team von Trinity Consultants ("WestLand") mit Sitz in Reno, Nevada, mit der Erstellung eines umfassenden Betriebsplans/Antrags auf eine Nevada-Rekultivierungsgenehmigung ("Plan") für das gesamte Goldprojekt Fondaway Canyon in Nevada ("Fondaway" oder das "Projekt") und der anschließenden Einreichung beim Bureau of Land Management ("BLM") und dem Bureau of Mining Regulation and Reclamation ("BMRR") der Nevada Division of Environmental Protection ("NDEP") beauftragt hat.

Der Plan stellt die nächste Stufe im Genehmigungsverfahren dar, die ein größeres Ausmaß an Umweltbeeinträchtigungen zulässt, das ausreicht, um die Feldarbeiten bis zur Machbarkeitsstudie durchzuführen.

Basisstudien, die in erster Linie aus biologischen Erhebungen und einer Bestandsaufnahme der kulturellen Ressourcen bestehen, wurden bereits eingeleitet und werden in dieser Feldsaison abgeschlossen. Nach Fertigstellung der Berichte zu den Basisstudien wird WestLand den Plan beim BLM und beim BMRR einreichen; dieser wird eine Beschreibung der geplanten Explorations- und Charakterisierungsaktivitäten sowie den Rekultivierungsplan enthalten. Der Plan soll vor Jahresende eingereicht werden.

Neben der Genehmigung von Explorationsaktivitäten auf dem Projekt für die nächsten Jahre im Rahmen des Plans ist der Plan auch von großem wirtschaftlichem Wert für das Unternehmen. Der Plan ermöglicht eine erhebliche Beschleunigung der Explorations- und Bohrarbeiten und sieht hydrogeologische, geochemische und geotechnische Programme zur Unterstützung der potenziellen künftigen Genehmigungen für die Erschließung des Projekts vor.

Patrick McLaughlin, P.Geo., ist der qualifizierte Sachverständige (im Sinne von NI 43-101), der den wissenschaftlichen und technischen Inhalt der Pressemitteilung geprüft und genehmigt hat.

Über Getchell Gold Corp.

Das Unternehmen konzentriert sich auf die Exploration von Goldvorkommen in Nevada und wird an der CSE: GTCH, OTCQB: GGLDF und FWB: GGA1 gehandelt. Getchell Gold Corp. richtet seinen Arbeitsschwerpunkt vor allem auf das am weitesten erschlossene Konzessionsgebiet, das Projekt Fondaway Canyon, das als ehemaliger Goldproduktionsbetrieb über eine bedeutende Mineralressourcenschätzung und eine kürzlich veröffentlichte wirtschaftliche Erstbewertung verfügt.

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(416) 230-6454

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Mike Sieb, President

Firmenzentrale: 1-647-249-4798

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