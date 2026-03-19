Der Silberpreis steht am Donnerstag massiv unter Druck und womöglich könnte der Kurs noch weiter fallen. Was diese berüchtigte US-Bank damit zu tun hat und weshalb Anleger regelrecht abgezockt werden könnten. Seit Anfang März ist der Preis von Silber um 30 Prozent gefallen und allein am Donnerstag ging es nochmals um 7 Prozent nach unten, wodurch sogar die Marke von 70 US-Dollar durchbrochen wurde. Diese Kursverluste könnten kein Zufall sein. Eine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 BÖRSE ONLINE