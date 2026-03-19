Die am Sonntag gestartete Ausbruchsbewegung von Ethereum (ETH/USD), siehe dazu hier den entsprechenden Beitrag vom 14. März, erfährt aktuell einen Pullback. Klassisch betrachtet liefert dies eine erneute Einstiegschance, da der Ausbruch selbst so seine bullische Bestätigung findet und praktisch betrachtet eine ideale Basis für einen neuerlichen Aufschwung besteht. Erfolgreicher Pullback wäre klar bullisch Aktuell wäre der ideale Zeitpunkt zur Abschwächung ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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