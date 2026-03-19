Die Awards bauen auf einer zwei Jahrzehnte langen Tradition anerkannter Innovationen auf und setzen Maßstäbe für Spitzenleistungen bei den weltweit wichtigsten Infrastruktureinrichtungen

Einreichungen sind ab sofort bis zum 3. Mai 2026 möglich

Bentley Systems, Incorporated (NASDAQ: BSY), das Unternehmen für Infrastruktur-Engineering-Software, gab heute die Eröffnung der Einreichungsphase für die Veranstaltung Year in Infrastructure und das YII Awards-Programm bekannt, mit denen digitale Innovationen beim Entwurf, beim Bau und während des Betriebs von Infrastrukturanlagen mithilfe von Bentley-Softwarelösungen anerkannt werden. Einreichungen werden bis zum 3. Mai, 23:59 Uhr EDT angenommen.

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Bentley Systems hat die Eröffnung der Einreichungsphase für die Veranstaltung Year in Infrastructure und das YII Awards-Programm bekannt gegeben, mit denen digitale Innovationen beim Entwurf, beim Bau und während des Betriebs von Infrastrukturanlagen mithilfe von Bentley-Softwarelösungen anerkannt werden. Einreichungen werden bis zum 3. Mai, 23:59 Uhr EDT angenommen. (Bildgenehmigung durch Bentley Systems, unter Angabe von PT. Wika Tirta Jaya Jatiluhur (WTJJ), Voyants Solutions Private Limited, EGIS und Baosteel Engineering Technology Group Co., Ltd.)

"Ursprünglich würdigten die Bentley Awards Entwurfsarchitekten, die 3D-Technologie zur Steigerung der Effizienz einsetzten", sagte Monica Schnitger, Founder, President und Principal Analyst von Schnitger Corporation. "Jetzt wird bewertet, wie Großprojekte umfangreiche Datenbestände aufbauen und nutzen, um im gesamten Lebenszyklus eines Projekts von der anfänglichen finanziellen Entscheidungsfindung über den Entwurf bis hin zur Bauausführung Mehrwert zu schaffen."

In den letzten zwei Jahrzehnten haben mehr als 5.500 der weltweit bedeutendsten Infrastrukturprojekte am Bentley Award-Programm teilgenommen. Zu den bisherigen Gewinnern zählen wegweisende Projekte wie der Digitale Zwilling zur Baustatiküberwachung des Petersdoms in Vatikanstadt, der Canal Seine Nord Europe in Frankreich, der Thames Tideway Tunnel im Vereinigten Königreich, der Siemensstadt Square in Deutschland, der Flughafen Sydney in Australien, der Fairmont Udaipur Palace in Indien, die Hochgeschwindigkeitsbahnstrecke Beijing-Zhangjiakou in China, die U-Bahn-Linie Ontario Line in Kanada und EchoWater, eine der größten landwirtschaftlichen Wasseraufbereitungsanlagen in den USA. Diese Projekte zeigen, wie digitale Innovationen messbare wirtschaftliche, ökologische und gesellschaftliche Vorteile bringen.

"Weltweit vertrauen Infrastrukturfachleute auf Bentley-Softwarelösungen beim Entwurf, beim Bau und während des Betriebs von Infrastrukturanlagen, die resilienter, effizienter und nachhaltiger sind", sagte Cate Lochead, Chief Marketing Officer bei Bentley Systems. "Die YII Awards würdigen die realen Arbeitsergebnisse von Teams, die in Bereichen wie praxisorientierter Entwurf, vernetzte Daten und KI Innovationen vorantreiben. Es ist wichtig, diese Arbeit als bewährte Praxis zu fördern, weil diese Errungenschaften einen neuen Standard für das darstellen, was im Infrastrukturökosystem möglich ist."

Die Einreichungen werden von unabhängigen Jurys aus Branchenfachleuten basierend auf digitalem Fortschritt und quantifizierbaren Ergebnissen einschließlich Effizienzsteigerung, Kosten-Leistung-Verhältnis, Resilienz und Nachhaltigkeit bewertet.

In Kategorien wie Brücken und Tunnel, Städte und Liegenschaften, Bauwesen, Energieerzeugung, Geodaten und Reality Modeling, Projektabwicklung, Schienenverkehr und Verkehrswesen, Straßen und Autobahnen, Hochbau und Statik, Modellierung und Analyse des Untergrunds, Übertragung und Verteilung sowie Wasser und Abwasser würdigen die YII Awards 2026 Spitzenleistung und Innovation in allen Infrastrukturdisziplinen. Die Projekte der Finalisten leisten einen Beitrag zur Branche, indem im Rahmen des Award-Programms detaillierte Projektberichte, digitale Playbooks und Präsentationen geteilt werden.

Einzelheiten zur Einreichungsphase:

Beginnt : 18. März 2026

: 18. März 2026 Endet : 3. Mai 2026, 23:59 Uhr EDT

: 3. Mai 2026, 23:59 Uhr EDT Einreichungsberechtigt : Projekte jeder Größe oder Phase, in denen Bentley-Softwarelösungen eingesetzt werden

: Projekte jeder Größe oder Phase, in denen Bentley-Softwarelösungen eingesetzt werden Finalisten und Gewinner: Die Finalisten werden im August 2026 bekannt gegeben und eingeladen, am 6.-7. Oktober in Singapur ihre Projekte im Rahmen der Veranstaltung Year in Infrastructure vorzustellen, bei der die Gewinner der einzelnen Kategorien enthüllt werden.

Für weitere Informationen oder die Einreichung Ihres Projekts besuchen Sie Awards Year in Infrastructure Bentley Systems.

Informationen zu Bentley Systems

Weltweit vertrauen Infrastrukturfachleute auf Softwarelösungen von Bentley Systems, um bessere und resilientere Infrastrukturanlagen in Bereichen wie beispielsweise Verkehr, Wasser, Energie und Städte zu entwerfen, zu bauen und zu betreiben. Bentley wurde 1984 von Ingenieuren für Ingenieure gegründet und ist der bevorzugte Partner für Ingenieurbüros, Eigentümer und Betreiber weltweit. Die Bentley-Softwarelösungen decken verschiedene Ingenieurfachdisziplinen, Industriebranchen und alle Phasen des Infrastrukturlebenszyklus ab. Mit unseren Lösungen für digitale Zwillinge helfen wir Infrastrukturfachleuten dabei, den Wert ihrer Daten zu erschließen, um so die Projektabwicklung und die Anlagenleistung zu transformieren.

2026 Bentley Systems, Incorporated. Bentley und das Bentley-Logo sind eingetragene Marken von Bentley Systems, Incorporated. Alle anderen Marken- und Produktnamen sind Handelsmarken ihrer jeweiligen Inhaber.

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Bentley-Investoren: Eric Boyer, IR@bentley.com