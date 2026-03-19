Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A11QW6 | ISIN: DE000A11QW68 | Ticker-Symbol: HRPK
Xetra
19.03.26 | 17:35
1,674 Euro
+2,57 % +0,042
Branche
Erneuerbare Energien
Aktienmarkt
General Standard
1-Jahres-Chart
7C SOLARPARKEN AG Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
7C SOLARPARKEN AG 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,6701,68819:02
1,6701,68818:55
Dow Jones News
19.03.2026 17:39 Uhr
192 Leser
Artikel bewerten:
(1)

PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

DJ PTA-PVR: 7C Solarparken AG: Veröffentlichung nach § 40 Abs. 1 WpHG

Veröffentlichung gem. -- 40 Abs. 1 WpHG

7C Solarparken AG: Veröffentlichung nach -- 40 Abs. 1 WpHG

Bayreuth (pta000/19.03.2026/17:07 UTC+1) - Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten 

Name:              7C Solarparken AG 
Legal Entity Identifier (LEI): 529900SUURYOXKCQ6Z90 
Straße, Hausnr:         An der Feuerwache 15 
PLZ:              95445 
Ort:              Bayreuth, Deutschland

2. Grund der Mitteilung Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen Juristische Person: Patronale Life NV Registrierter Sitz und Staat: Brüssel, Belgien

4. Namen der Aktionäre mit 3% oder mehr Stimmrechte, wenn abweichend von 3.

5. Datum der Schwellenberührung 17.03.2026

6. Gesamtstimmrechtsanteile 

Anteil Stimmrechte in %  Anteil Instrumente in %    Summe Anteile in %  Gesamtzahl der Stimmrechte 
          (Summe 7.a.)     (Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)    (Summe 7.a. + 7.b.)     nach -- 41 WpHG 
   neu   3,05          0,00             3,05           81.367.767 
  letzte   0,00          0,00             0,00 
 Mitteilung

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen

a. Stimmrechte (---- 33, 34 WpHG) 

ISIN    absolut direkt (-- 33  absolut zugerechnet (-- 34   direkt in % (-- 33  zugerechnet in % (-- 34 
            WpHG)            WpHG)           WpHG)          WpHG) 
Bayreuth   2.480.525         0               3,05          0,00 
  Summe:                      2.480.525                        3,05

b.1. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG 

Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in % 
                                   0          0,00 
                            Summe:           0        0,00

b.2. Instrumente i.S.d. -- 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG 

Art des   Verfalldatum  Ausübungszeitraum /   Barausgleich oder physische   Stimmrechte  Stimmrechte in 
 Instruments             Laufzeit          Abwicklung        absolut      % 
                                            0        0,00 
                                    Summe:           0       0,00

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen

Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.

9. Bei Vollmacht gemäß -- 34 Abs. 3 WpHG (nur möglich bei einer Zurechnung nach -- 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung: N/A

Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung: 

Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile 
%         %         %

10. Sonstige Informationen

Datum 19.03.2026

(Ende)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Aussender:      7C Solarparken AG 
           An der Feuerwache 15 
           95445 Bayreuth 
           Deutschland 
Ansprechpartner:   Koen Boriau 
Tel.:         +49 921 230557-77 
E-Mail:        info@solarparken.com 
Website:       www.solarparken.com 
ISIN(s):       DE000A11QW68 (Aktie) 
Börse(n):       Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, 
           Tradegate BSX 
Weitere        London 
Handelsplätze:

[ source: https://www.pressetext.com/news/1773936420226 ]

(c) pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2026 12:07 ET (16:07 GMT)

© 2026 Dow Jones News
Energiepreisschock - Diese 3 Werte könnten langfristig abräumen!
Die Eskalation im Iran-Konflikt hat die Energiepreise mit voller Wucht nach oben getrieben. Was zunächst nach einer kurzfristigen Reaktion aussah, entwickelt sich zunehmend zu einem strukturellen Problem: Die Straße von Hormus ist blockiert, wichtige LNG- und Ölanlagen stehen still oder werden gezielt angegriffen. Eine schnelle Entspannung ist nicht in Sicht – im Gegenteil, die Lage spitzt sich weiter zu.

Für die Weltwirtschaft bedeutet dies wachsende Risiken. Steigende Energiepreise erhöhen den Inflationsdruck, gefährden Zinssenkungen und bringen die ohnehin hoch bewerteten Aktienmärkte ins Wanken. Doch wo Risiken entstehen, ergeben sich auch Chancen.

Denn von einem dauerhaft höheren Energiepreisniveau profitieren nicht nur Öl- und Gasunternehmen. Auch Versorger, erneuerbare Energien sowie ausgewählte Rohstoff- und Agrarwerte rücken in den Fokus. In diesem Umfeld könnten gezielt ausgewählte Unternehmen überdurchschnittlich profitieren – unabhängig davon, ob die Krise anhält oder nicht.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir drei Aktien vor, die genau dieses Profil erfüllen: Krisenprofiteure mit solidem Geschäftsmodell, attraktiver Bewertung und langfristigem Potenzial.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – und Ihr Depot auf den Energiepreisschock vorbereiten!
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.