Goldproduzent mit Ambitionen: Heliostar liefert starke Zahlen

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Heliostar Metals berichtet über deutlich gestiegene Produktion, solide Gewinne und eine starke Finanzposition. Gleichzeitig treibe das Management die Entwicklung des Schlüsselprojekts Ana Paula voran und sehe darin die Grundlage für künftiges Wachstum.
Heliostar Metals berichtet über deutlich gestiegene Produktion, solide Gewinne und eine starke Finanzposition. Gleichzeitig treibe das Management die Entwicklung des Schlüsselprojekts Ana Paula voran und sehe darin die Grundlage für künftiges Wachstum.
Produktion und Ergebnisse wachsen deutlich
Das Unternehmen meldete für 2025 eine Gesamtproduktion von 34.098 Goldäquivalent-Unzen (GEO). Dies entspreche laut Unternehmen 32.990 Unzen Gold. Die Produktionskosten hätten bei 1.541 US-Dollar je GEO gelegen, während die All-in Sustaining Cost (AISC) 2.028 US-Dollar je GEO betragen hätten. Heliostar erklärte, die Kosten hätten sich innerhalb der eigenen Prognosespanne bewegt. Gleichzeitig habe das Unternehmen operative Einnahmen aus dem Minenbetrieb in Höhe von 47,4 Millionen US-Dollar erzielt. Der Nettogewinn habe 12,4 Millionen US-Dollar betragen. Das Management hob zudem die finanzielle Stabilität hervor. Zum Jahresende habe das Unternehmen über 40,6 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln verfügt und sei schuldenfrei gewesen. CEO Charles Funk erklärte, 2025 sei ein entscheidendes Jahr gewesen und habe die Basis für weiteres Wachstum geschaffen.
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