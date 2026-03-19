Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 19.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Während Kupfer zum Engpass wird, startet diese Aktie in Nevada die nächste große Explorationsphase
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A2QEX9 | ISIN: CA42328Y1025 | Ticker-Symbol: RGG1
Tradegate
19.03.26 | 18:59
1,225 Euro
-9,93 % -0,135
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
HELIOSTAR METALS LTD Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
HELIOSTAR METALS LTD 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,2151,23519:05
1,2251,24519:01
axinocapital.de
19.03.2026 17:34 Uhr
212 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Goldproduzent mit Ambitionen: Heliostar liefert starke Zahlen

Anzeige / Werbung

Heliostar Metals berichtet über deutlich gestiegene Produktion, solide Gewinne und eine starke Finanzposition. Gleichzeitig treibe das Management die Entwicklung des Schlüsselprojekts Ana Paula voran und sehe darin die Grundlage für künftiges Wachstum.

Heliostar Metals berichtet über deutlich gestiegene Produktion, solide Gewinne und eine starke Finanzposition. Gleichzeitig treibe das Management die Entwicklung des Schlüsselprojekts Ana Paula voran und sehe darin die Grundlage für künftiges Wachstum.

Produktion und Ergebnisse wachsen deutlich

Das Unternehmen meldete für 2025 eine Gesamtproduktion von 34.098 Goldäquivalent-Unzen (GEO). Dies entspreche laut Unternehmen 32.990 Unzen Gold. Die Produktionskosten hätten bei 1.541 US-Dollar je GEO gelegen, während die All-in Sustaining Cost (AISC) 2.028 US-Dollar je GEO betragen hätten. Heliostar erklärte, die Kosten hätten sich innerhalb der eigenen Prognosespanne bewegt. Gleichzeitig habe das Unternehmen operative Einnahmen aus dem Minenbetrieb in Höhe von 47,4 Millionen US-Dollar erzielt. Der Nettogewinn habe 12,4 Millionen US-Dollar betragen. Das Management hob zudem die finanzielle Stabilität hervor. Zum Jahresende habe das Unternehmen über 40,6 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln verfügt und sei schuldenfrei gewesen. CEO Charles Funk erklärte, 2025 sei ein entscheidendes Jahr gewesen und habe die Basis für weiteres Wachstum geschaffen.

Tabelle zu Goldproduktion, Kosten und Finanzkennzahlen 2025 und Q4

Stabile Cashflows aus laufendem Betrieb

Als Grundlage für den laufenden Cashflow nannte das Unternehmen die Minen La Colorada und San Agustin. In La Colorada habe Heliostar weiterhin Material aus bereits gefördertem Gestein verarbeitet, um kurzfristig kostengünstig Gold zu gewinnen. Parallel dazu arbeite das Unternehmen an der Erweiterung des Tagebaus. Das Management gab an, dass insbesondere im Bereich Veta Madre zusätzliche rund 43.000 Unzen Gold erschlossen werden könnten. In San Agustin habe Heliostar die Produktion wieder aufgenommen. Das Unternehmen berichtete, dass nach einer ersten Sprengung im Dezember 2025 im Januar 2026 erneut Gold produziert worden sei. Die Mine solle künftig ein bedeutender Cashflow-Treiber werden, insbesondere durch die sogenannte Corner-Zone mit geschätzten 44.500 Unzen Gold.

San Agustin Produktion und Kosten Kennzahlen 2025 und Q4 Tabelle

La Colorada Produktion und Kosten Kennzahlen 2025 und Q4 Tabelle

Ana Paula als zentraler Wachstumstreiber

Im Fokus der Wachstumsstrategie stehe das Ana Paula Projekt. Das Unternehmen berichtete, im Jahr 2025 insgesamt 11,6 Millionen US-Dollar in Entwicklung und Exploration investiert zu haben. Eine veröffentlichte Preliminary Economic Assessment (PEA) habe laut Management starke wirtschaftliche Kennzahlen gezeigt. Demnach könne das Projekt eine Minenlaufzeit von neun Jahren erreichen und durchschnittlich 101.000 Unzen Gold pro Jahr produzieren. Die AISC würden bei rund 1.011 US-Dollar pro Unze liegen. Das Management erklärte weiter, der Kapitalwert (NPV) könne bei hohen Goldpreisen bis zu 1,012 Milliarden US-Dollar erreichen, während die interne Rendite (IRR) bei bis zu 51,3 Prozent liegen könne.

Zusätzlich verwies das Unternehmen auf laufende Bohrprogramme. Neue Ergebnisse aus einer Erweiterungszone hätten Abschnitte mit 25,45 Metern und einem Goldgehalt von 8,26 Gramm pro Tonne gezeigt. Weitere Ergebnisse stünden noch aus. Die laufenden Arbeiten zielten laut Unternehmen darauf ab, genügend Ressourcen für eine geplante Machbarkeitsstudie nachzuweisen. Diese solle eine Minenlaufzeit von mindestens zehn Jahren unterstützen.

Cerro del Gallo mit langfristigem Potenzial

Neben Ana Paula entwickle Heliostar auch das Projekt Cerro del Gallo weiter. Eine Prefeasibility Study habe laut Unternehmen eine Minenlaufzeit von mehr als 15 Jahren aufgezeigt. Die durchschnittliche jährliche Produktion könne bei rund 86.000 GEO liegen. Der Kapitalwert könne bis zu 972 Millionen US-Dollar erreichen, während die interne Rendite mit bis zu 59,3 Prozent angegeben worden sei. Das Management erklärte, das Projekt basiere auf einem groß angelegten Tagebau mit einfacher Verarbeitung, was stabile und langfristige Produktion ermöglichen könne.

Solide Finanzierung ohne Verschuldung

Heliostar betonte, dass die Finanzierung aktuell gesichert sei. Neben operativen Cashflows habe das Unternehmen zusätzliche Mittel durch die Ausübung von Optionen und Warrants generiert. Die Firma erklärte, es verfüge weiterhin über keine Schulden und sehe sich in einer guten Ausgangslage für die Umsetzung seiner Wachstumsstrategie.

Geplante Entwicklungsschritte

Für die kommenden Jahre erklärte das Management, die Bohrprogramme bei Ana Paula weiter auszubauen und die Machbarkeitsstudie voranzutreiben. Der Bau der Untertagemine könnte laut Unternehmen in der zweiten Hälfte von 2026 beginnen. Zudem plane das Unternehmen, Genehmigungen für den Untertagebau einzureichen. Parallel solle die Produktion in den bestehenden Minen weiter gesteigert werden. Das Management erklärte abschließend, der Cashflow aus den laufenden Minen könne genutzt werden, um die Entwicklung neuer Projekte zu finanzieren. Dies würde die Abhängigkeit von Kapitalmaßnahmen reduzieren.

Ausblick

Das Unternehmen erklärte, die laufenden Projekte würden die Grundlage für weiteres Wachstum bilden. Mit steigender Produktion und der möglichen Entwicklung von Ana Paula und Cerro del Gallo könne sich die Produktionsbasis deutlich erweitern.

Impressum
Angaben gemäß § 5 TMG: Herausgeber axinocapital.de ist ein Service der AXINO Capital GmbH · Eugenie-von-Soden-Straße 24/1 73728 Esslingen am Neckar Deutschland · Geschäftsführer Wolfgang Seybold · Geschäftssitz Esslingen am Neckar · Handelsregister Handelsregisterbuch: HRB 747234 Register: Amtsgericht Stuttgart · USt-Id Nr. DE279391117 · Inhaltlicher Verantwortlicher Verantwortlichkeit im Sinne des § 55 des Rundfunkstaatsvertrages (RStV): AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, Deutschland, office@axino.com

Nutzungshinweise und Disclaimer
1. Gegenstand
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln den rechtlichen Rahmen für die Nutzung der folgenden Webseiten der AXINO Capital GmbH und deren Unterseiten: https://www.axinocapital.de https://www.youtube.com/channel/UC17lIUp6TeXnnGy4GMdFn3g Sie gelten zwischen dem Nutzer und der AXINO Capital GmbH, Eugenie-von-Soden-Straße 24/1, 73728 Esslingen am Neckar, vertreten durch die Geschäftsführung, nachfolgend "AXINO" genannt. Durch die Freischaltung des Nutzers und/oder die Nutzung der o.g. Webseiten akzeptiert der Nutzer die vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsbeschreibung / Disclaimer
2.1. Nachrichten und Artikel beruhen teilweise auf Meldungen großer Nachrichtenagenturen wie Reuters oder dpa. Kurs- und Preisangaben werden von Börsen und Banken zur Verfügung gestellt. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzen sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die AXINO Capital GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß MiFID II und §34b WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der AXINO Capital GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der AXINO Capital GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann. 2. Die in den Kommentaren zu den Artikeln veröffentlichten Informationen, Meinungen und Empfehlungen erfolgen nicht im Namen von AXINO, sondern stellen die subjektive Ansicht bzw. den Kenntnisstand des jeweiligen Verfassers dar.
3. Urheber-/Nutzungsrechte
3.1. Das Angebot ist durch urheberrechtliche Bestimmungen vor Vervielfältigung und Missbrauch geschützt. Die rechtswidrige Vervielfältigung, Verbreitung oder Veröffentlichung von Inhalten des Angebots oder deren Nachahmung über das eingeräumte Nutzungsrecht hinaus wird von AXINO durch zivil-, notfalls auch strafrechtliche Maßnahmen verfolgt.
3.2. AXINO behält sich sämtliche Rechte an den Inhalten vor. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Informationen zu vervielfältigen, abzuändern, zu verbreiten, nachzudrucken, dauerhaft zu speichern, insbesondere zum Aufbau einer Datenbank zu verwenden oder an Dritte weiterzugeben.
4. Einstellung von Inhalten durch den Nutzer - Nutzungsbedingungen
4.1. Das Verfassen von Inhalten (z.B. Kommentaren) und deren öffentlicher Verbreitung ist nur unter Nennung einer gültigen E-Mail-Adresse (welche nicht veröffentlicht wird) möglich. Der Nutzer ist verpflichtet, seine Daten zu aktualisieren, sobald sich die Angaben, insbesondere die E-Mail-Adresse, ändern sollten.
4.2. Sofern der Nutzer eigene Inhalte (sog. "User Generated Content", z.B. Texte, Fotos, Videos) in die Angebote von AXINO einstellt, insbesondere in Form von Kommentaren in den Weblogs, verpflichtet sich der Nutzer zur Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Insbesondere ist es dem Nutzer untersagt, pornografische, gewaltverherrlichende und volksverhetzende Inhalte zu verbreiten, zu Straftaten aufzurufen und Persönlichkeitsrechte Dritter zu verletzen. Die Einstellung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit der der Zustimmung des Urhebers erfolgen.
4.3. Auf Wunsch des Nutzers wird im Bereich der Leserkommentare nicht der reale Anmeldename, sondern ein frei wählbares Pseudonym angezeigt. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, unter mehren Pseudonymen im Forum aufzutreten.
4.4. Der Nutzer hat in seinen Beiträgen einen fairen und sachlichen Ton zu wahren. Die Meinung und Äußerung der anderen Teilnehmer ist zu respektieren.
4.5. Um unnötige Ladezeiten zu vermeiden, wird der Nutzer gebeten, auf das Anhängen von Bildern zu verzichten. Leserkommentare dienen darüber hinaus dem sachlichen und verbalen Meinungsaustausch und der Diskussion unter den registrierten Nutzern.
4.6. Sämtliche Beiträge werden erst nach Prüfung durch die Redaktion freigegeben. Die Redaktion behält sich vor, Beiträge zu kürzen oder nicht zu veröffentlichen. Nutzern, die wiederholt gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen, kann die Registrierung entzogen werden.
4.7. Die Darstellung oder Verherrlichung von links- oder rechtsradikalem, rassistischem, anstößigem oder auch pornographischem Material, sowie jegliche Verlinkung darauf ist verboten und kann rechtliche Folgen nach sich ziehen. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
4.8. Eine Pflicht zur Überprüfung der vom Nutzer eingestellten Inhalte durch AXINO besteht nicht. AXINO behält sich aber das Recht vor, stichprobenartig eingestellte Inhalte zu überprüfen, ohne hierfür die Verantwortung für diese Inhalte zu übernehmen.
4.9. Mit der Einstellung von Inhalten räumt der Nutzer AXINO und den mit ihr verbundenen Unternehmen unentgeltlich das Recht ein, die Inhalte zeitlich unbegrenzt zu speichern, zu verbreiten, zu veröffentlichen, öffentlich zugänglich zu machen, zum Download anzubieten und in Online- und Printmedien des AXINO und verbundener Unternehmen zu nutzen. AXINO behält sich vor, Inhalte auch gekürzt zu veröffentlichen.
4.10. Der Nutzer versichert, zur Einräumung entsprechender Nutzungsrechte an den eingestellten Inhalten berechtigt zu sein und stellt AXINO und die mit ihm verbundenen Unternehmen von sämtlichen Ansprüchen Dritter, die aufgrund der vom Nutzer eingestellten Inhalte geltend gemacht werden, frei.
4.11. AXINO ist jederzeit berechtigt, vom Nutzer eingestellte Inhalte zu löschen und/oder den Zugang des Nutzers zu sperren. Ersatzansprüche des Nutzers wegen gelöschter Inhalte sind ausgeschlossen. Der Nutzer ist selbst verantwortlich für die Sicherung der eingestellten Inhalte.
5. Haftung
5.1. AXINO gewährleistet nicht, dass das Angebot jederzeit erreichbar und fehlerfrei ist. Dies gilt insbesondere dann, wenn der Zugriff auf das Angebot durch Ursachen verhindert wird, die außerhalb des Einflusses von AXINO liegen.
5.2. Die von AXINO veröffentlichten Inhalte (z.B. Artikel, Daten und Prognosen) sind mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch können weder AXINO noch die von AXINO eingesetzten Dienstleister, insbesondere die Datenlieferanten, für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität eine Gewähr übernehmen.
5.3. AXINO haftet nicht für die inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten. Ebenso wenig übernimmt AXINO Gewähr für die Brauchbarkeit der Daten für seine Nutzer. Soweit durch die Nutzung der Daten gegenüber dem Nutzer Ansprüche wegen angeblicher Rechtsverletzungen geltend gemacht werden, hat AXINO hierfür nicht einzustehen.
6. Datenschutz
Bitte beachten Sie unsere Datenschutzbestimmungen.
7. Schlussbestimmungen
7.1. AXINO ist jederzeit berechtigt, angebotene Dienste ganz oder teilweise einzustellen, zukünftig kostenpflichtig zu betreiben oder abzuändern.
7.2. AXINO behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung diese Nutzungshinweise (AGB) abzuändern oder zu erweitern. Der Nutzer erklärt sich mit der Änderung einverstanden, sofern er nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen per E-Mail widerspricht. Die Änderungen treten erst in Kraft, wenn der Nutzer per E-Mail darauf aufmerksam gemacht wurde.
7.3. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung von UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen.
7.4. Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Unwirksame Bestimmungen werden durch solche wirksamen Regelungen ersetzt, die den angestrebten wirtschaftlichen und rechtlichen Zweck weitgehend erreichen.
7.5. Gerichtsstand ist in Esslingen am Neckar, soweit der Kunde Kaufmann i. S. des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Gleiches gilt, soweit der Kunde bei Klageerhebung keinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort in der Bundesrepublik Deutschland hat.

Enthaltene Werte: XC0009655157,XD0002747026,CA42328Y1025

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.