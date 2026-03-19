Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, derzeit findet die Global Money Week statt, eine Initiative der OECD. Ihr Ziel ist es, weltweit die Bedeutung von finanzieller Bildung stärker ins Bewusstsein zu rücken - insbesondere bei jungen Menschen. Ich halte jede Initiative für sinnvoll, die dazu beiträgt, den Umgang mit Geld verständlicher zu machen und frühzeitig ein Gefühl für finanzielle Zusammenhänge zu entwickeln. Meine Kinder sind noch gar nicht so lange ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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