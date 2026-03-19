Ein globales, KI-basiertes Marketing-Infrastruktur-Netzwerk für Unternehmenswachstum

Keenfolks, der KI-Transformationspartner hinter Marketinginitiativen für Marken wie Coca-Cola, Diageo, Mars, Reckitt, Nestlé und Merck-MSD, gab heute den Start von KEENFOLKS X_ bekannt, einem neuen globalen Marketing-Netzwerk, das auf einer gemeinsamen KI-Infrastruktur basiert

Das traditionelle Holding-Modell, das das globale Marketing seit Jahrzehnten prägt, steht unter zunehmendem Druck, da Kapitalmärkte, Konsolidierungsaktivitäten und Kundenanforderungen auf die Notwendigkeit eines Strukturwandels hindeuten.

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Miguel Machado, CEO and Co-Founder, Keenfolks

Die Marketingbranche sucht nach einem neuen Modell. Die Frage ist nicht mehr, ob Agenturen sich ändern müssen, sondern welche von Anfang an für diesen Wandel geschaffen wurden.

Keenfolks, der Integrative-AI-Partner, der von Grund auf für das Zeitalter der Intelligenz entwickelt wurde, gibt heute die Einführung von KEENFOLKS X_ bekannt ein neues globales, KI-basiertes Marketing-Netzwerk, das Unternehmen dabei helfen soll, fragmentierte Dienstleistungen hinter sich zu lassen und zu intelligenten Systemen, skalierbaren Lösungen und messbarer Transformation zu gelangen.

Das Netzwerk basiert auf K OS_, dem firmeneigenen Marketing-Betriebssystem von Keenfolks, das Intelligenz, Daten, Automatisierung und Ausführung zu wiederverwendbaren Marketing-Systemen verbindet.

Das Ziel ist klar: Unternehmen dabei zu helfen, fragmentierte Agenturleistungen hinter sich zu lassen und skalierbare, KI-gestützte Marketingfähigkeiten aufzubauen.

Der Wandel in der Branche

In den letzten zehn Jahren haben Marketingorganisationen zunehmend komplexe Technologie-Stacks, fragmentierte Agentur-Ökosysteme und unzusammenhängende Datenumgebungen angesammelt. Während diese Strukturen in einer kampagnenorientierten Ära funktionierten, haben sie Schwierigkeiten, in einer Welt effektiv zu arbeiten, in der die Marketingleistung zunehmend geprägt wird von:

Echtzeitdaten

KI-Entscheidungssystemen

automatisierter Content- und Medienproduktion

kontinuierlichen Optimierungsschleifen

In diesem Umfeld entsteht Wettbewerbsvorteil nicht durch isolierte Kampagnen, sondern durch integrierte Marketingsysteme, die im Laufe der Zeit lernen und sich verbessern. KEENFOLKS X_ wurde speziell für den Aufbau und Betrieb solcher Systeme entwickelt.

"Die Branche sucht nach einem neuen Modell, aber für uns ist dies keine Zukunftsvision es ist gelebte Realität. Mit KEENFOLKS X_ skalieren wir eine KI-native Arbeitsweise, der Unternehmensmarken bereits vertrauen: Wir verbinden Intelligenz, Plattformen, Workflows und Erfahrungen zu Systemen, die Leistung erbringen, lernen und im Laufe der Zeit Wert schaffen. Wir glauben, dass die nächste Ära den Partnern gehören wird, die mehr tun, als nur Kampagnen zu liefern sie helfen dabei, die intelligenten Systeme und Wachstumsmotoren hinter modernem Marketing aufzubauen."

- Miguel Machado, CEO und Mitbegründer, Keenfolks

Die Plattform: K OS_

Im Kern des Modells steht K OS_, das KI-native Marketing-Betriebssystem von Keenfolks. Die Plattform verbindet vier grundlegende Ebenen:

Intelligenz : KI-gesteuerte Analyse von Marketingleistung, Verbraucherverhalten und Marktsignalen.

: KI-gesteuerte Analyse von Marketingleistung, Verbraucherverhalten und Marktsignalen. Plattformen; Integration mit CRM-, Medien-, E-Commerce- und Marketing-Technologieumgebungen.

Integration mit CRM-, Medien-, E-Commerce- und Marketing-Technologieumgebungen. Workflows: Agenten-gesteuerte Prozesse, die Planung, Produktion, Personalisierung und Optimierung automatisieren.

Agenten-gesteuerte Prozesse, die Planung, Produktion, Personalisierung und Optimierung automatisieren. Erlebnisse: Die Ausführungsebene, auf der Marken Kampagnen, Content-Ökosysteme und digitale Erlebnisse bereitstellen.

Zusammen verwandeln diese Ebenen das Marketing von einer Ansammlung von Dienstleistungen in ein sich kontinuierlich verbesserndes operatives System.

Von Dienstleistungen zu Systemen

Keenfolks has spent the past several years helping enterprise organisations build these systems.

Keenfolks hat in den letzten Jahren Unternehmen dabei unterstützt, diese Systeme aufzubauen. Ein Beispiel ist die Plattform "What's Your Cocktail" von Diageo, eine KI-gesteuerte Personalisierungs-Engine, die das Verhalten von 51 Millionen Verbrauchern in den USA und Großbritannien analysierte. Das System lieferte Cocktail-Empfehlungen an wichtigen Entscheidungspunkten und erzielte damit Engagement-Raten, die mehr als 4 Mal so hoch waren wie der Branchen-Benchmark. Noch wichtiger ist, dass das System im Laufe der Zeit weiter lernt und sich verbessert. KEENFOLKS X_ erweitert diesen Ansatz weltweit.

Das Wirtschaftsmodell

Das Netzwerk führt eine neue kommerzielle Struktur ein, die über die traditionelle Agenturökonomie hinausgeht.

KEENFOLKS X_ arbeitet mit drei Engagement-Modellen:

Transformationspartnerschaften: Aufbau KI-gesteuerter Marketingsysteme für Unternehmensorganisationen.

Aufbau KI-gesteuerter Marketingsysteme für Unternehmensorganisationen. Lösungsentwicklung: Schaffung wiederverwendbarer Produkte und Fähigkeiten im gesamten Netzwerk.

Schaffung wiederverwendbarer Produkte und Fähigkeiten im gesamten Netzwerk. Gemeinsame Unternehmensgründung: Zusammenarbeit mit Kunden zum Aufbau neuer Daten-, Technologie- und Marketingunternehmen.

Dieser Ansatz ermöglicht es Keenfolks und seinen Partnern, an der langfristigen Wertschöpfung teilzuhaben, anstatt nur kurzfristige Projekte abzuwickeln.

Netzwerkerweiterung

Keenfolks wurde in Barcelona gegründet und verfügt über Niederlassungen in London, New York und Mexiko-Stadt. Derzeit ist das Unternehmen in über 50 Märkten tätig. Die Einführung von KEENFOLKS X_ markiert den Beginn der nächsten Wachstumsphase des Unternehmens.

In den kommenden Monaten wird Keenfolks damit beginnen, strategische Partner in Schlüsselmärkten zu gewinnen und die globalen Leistungsfähigkeiten des Netzwerks auszubauen. Das Unternehmen prüft zudem die Beschaffung von Risikokapital, um die Entwicklung neuer KI-gesteuerter Marketinginfrastrukturen und -lösungen zu beschleunigen.

Über KEENFOLKS X_

KEENFOLKS X_ ist das globale KI-native Marketingnetzwerk von Keenfolks für das Zeitalter der Intelligenz. Aufbauend auf K OS_ verbindet es Intelligenz, Plattformen, Workflows und Erfahrungen zu wiederverwendbaren intelligenten Systemen und skalierbaren Lösungen, die Unternehmen dabei helfen, über fragmentierte Marketingmaßnahmen hinauszugehen. Durch dieses Modell kombiniert Keenfolks Transformationsdienstleistungen, Lösungsentwicklung, gemeinsame Unternehmensgründung und ausgewählte Risikoteilungsstrukturen, um für Kunden einen nachhaltigeren und messbaren Mehrwert zu schaffen.

Über Keenfolks

Keenfolks ist der Integrative-AI-Partner für das Zeitalter der Intelligenz. Gegründet in Barcelona, mit Niederlassungen in London, New York und Mexiko-Stadt sowie Aktivitäten in über 50 Ländern, unterstützt Keenfolks globale Marken dabei, ihre Marketingpraktiken durch intelligente Systeme weiterzuentwickeln, die Strategie, Daten, Technologie, Medien, CRM und kreative Umsetzung miteinander verbinden. Zu den Kunden zählen Coca-Cola, Diageo, Kellanova, Reckitt, Mars, Nestlé und Merck-MSD.

Über Miguel Machado

Miguel Machado ist CEO und Mitbegründer von Keenfolks und Og.ai. Er hat die KI-getriebene Marketingtransformation für globale Marken wie Coca-Cola, Diageo, Mars, Reckitt, Merck-MSD und Nestlé geleitet. Als gefragter Keynote-Speaker und Moderator des "AI Marketing Transformation Podcast" konzentriert er sich auf die Entwicklung praktischer Rahmenkonzepte, die Strategie, Technologie, Daten und menschliche Fähigkeiten für das Zeitalter der Intelligenz miteinander verbinden.

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