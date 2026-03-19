NEW YORK (dpa-AFX) - Die Kurse von US-Anleihen sind am Donnerstag gesunken und haben damit an die Verluste vom Vortag angeknüpft. Erneut gestiegene Ölpreise haben die Kurse belastet. Der Terminkontrakt für zehnjährige Staatsanleihen (T-Note-Future) fiel um 0,20 Prozent auf 111,33 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Anleihen stieg im Gegenzug auf 4,27 Prozent.

Die Ölpreise sind nach Angriffen auf Anlagen der Gasindustrie am Persischen Golf gestiegen und haben die Sorge vor einer höheren Inflation angeheizt. Erwartungen, dass die US-Notenbank Fed den Leitzins in diesem Jahr senken könnte, wurden gedämpft. Dies belastet die Kurse und stützt die Renditen.

Nachdem die US-Notenbank Fed den Leitzins am Mittwochabend nicht verändert hatte, signalisierten die Notenbanker für den Rest des Jahres nur noch eine Zinssenkung. Zuvor waren am Markt zwei Zinsschritte erwartet worden. Zudem hatte Fed-Chef Jerome Powell im Anschluss an die Zinsentscheidung gesagt, dass höhere Energiepreise die Inflation kurzfristig in die Höhe treiben werden.

Sollte sich die Inflation später nicht wieder abschwächen, gebe es keinen Grund für eine Zinssenkung, sagte der Fed-Chef. Nach den Powell-Aussagen sind die Renditen am US-Anleihemarkt weiter gestiegen./jkr/jha/