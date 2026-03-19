© Foto: Romain Doucelin - picture alliance / NurPhotoDer Ausbau von Datenzentren treibt die Nachfrage nach Logistik rasant an. DHL reagiert mit neuen Lagern und setzt auf ein milliardenschweres Zukunftsgeschäft.Der Boom rund um künstliche Intelligenz treibt die Logistikbranche in eine neue Wachstumsphase. DHL Supply Chain kündigt laut dem Wall Street Journal an an, zehn neue Lagerhäuser in Nordamerika zu eröffnen. Das Ziel ist klar: Die Versorgung von Datenzentren sicherstellen und sich früh im entstehenden Milliardenmarkt positionieren. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben Verträge mit großen Cloud-Anbietern sowie Ausrüstern abgeschlossen. Namen nennt DHL nicht. Hinter der Strategie steht die Erwartung, dass Betreiber und Zulieferer ihre …Den vollständigen Artikel lesen
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