Wer anlegen will wie die wirklich Superreichen, sollte jetzt einen Blick auf die folgenden Aktien werfen. Das sind die geheimen Gewinnmaschinen der Milliardäre. Die meisten Privatanleger haben an der Börse keinen großen Erfolg - im Gegenteil. Statistiken zeigen immer wieder eine massive Underperformance gegenüber dem Index. Angesichts solch schlechter Anlageentscheidungen schauen viele Investoren darauf, was die wirklich Reichen und Vermögenden mit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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