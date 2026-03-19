© Foto: wO-DALL·EWährend die Märkte an der Oberfläche ruhig scheinen, wetten Profis im Hintergrund auf Extrem-Szenarien. Ein Ölpreis von 150 US-Dollar ist kein Tabu mehr - die Angst vor dem "Tail Risk" regiert.An den Devisenmärkten herrscht derzeit eine trügerische Stille. Wer nur auf die Standard-Volatilitätsindizes blickt, könnte meinen, die Investoren seien gelassen: Der Euro schwankt im normalen Bereich, der US-Dollar zeigt eine solide Stärke. Doch wer tiefer in die Daten der Optionsmärkte blickt, erkennt ein völlig anderes Bild. Unter der Oberfläche brodelt es. Währungshändler kaufen derzeit massiv Absicherungen gegen Szenarien, die noch vor wenigen Monaten als "schwarze Schwäne" - also extrem …Den vollständigen Artikel lesen
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