Wird ChatGPT bald zum persönlichen Assistenten in Versicherungsfragen? Das ist offen. Doch KI kann schon heute Risiken analysieren, Angebote erstellen und Empfehlungen geben. Bleibt sie nützliches Werkzeug für Versicherungsmakler oder verändert sie den Markt grundlegend? Disruptive InsurTechs, Siri und Alexa, dann digitale Versicherungsmakler und Vergleichsplattformen - und immer die gleiche Botschaft: Klassische Versicherungsvermittler verlieren an Bedeutung. Jetzt steht vermeintlich die nächste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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