© Foto: UnsplashÖl bewegt sich im Extrembereich und auch Aktien beginnen zu kippen. Historisch betrachtet folgte auf eine solche Volatilität oft ein größerer Rückgang. Wer die Lage unterschätzt, könnte das teuer bezahlen.Die Strategen von RBC schlagen Alarm - und setzen dabei einen klaren Aufmacher: Während der Ölmarkt bereits im "Black Swan"-Modus läuft, beginnen die bislang stabilen Aktienmärkte erste Risse zu zeigen. Am Mittwoch verlor der S&P 500 1,4 Prozent, der Nasdaq sogar 1,5 Prozent - ein möglicher Vorgeschmack auf das, was folgen könnte. Laut dem Team um Jason Daw von RBC Capital Markets zeigt sich die extreme Marktbewegung bislang vor allem im Energiesektor. Der Ölpreis habe sich mit einer …Den vollständigen Artikel lesen
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