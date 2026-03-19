Die langfrsitigen Auswirkungen des Iran-Kriegs sind noch nicht absehbar, KI bedroht etablierte Geschäftsmodelle - und Deutschland steigt internbational immer weiter ab. Wie geht es jetzt weiter? Wie sollten Anleger reagieren. Ein Experte hat Antworten. Der Iran-Krieg lässt die Ölpreise und auch den Dollar steigen - und die Kurse vieler Aktien hierzulande sinken. Gleichzeitig bedroht die Künstliche Intelligenz plötzlich auch etablierte Geschäftsmodelle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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