© Foto: UnsplashDie US-Schulden haben sich seit 2017 fast verdoppelt - auf 39 Billionen US-Dollar. Jetzt bringt Peter Schiff 50 Billionen ins Spiel. Steigende Zinsen treiben die Kosten - und erhöhen den Druck auf Märkte weltweit.Ökonom Peter Schiff schlägt Alarm: Die US-Staatsverschuldung könnte während der laufenden Amtszeit von Donald Trump auf 50 Billionen US-Dollar anschwellen. Ausgangspunkt seiner Warnung ist ein neuer Rekordwert - erstmals haben die Vereinigten Staaten die Marke von 39 Billionen US-Dollar überschritten. Allein in den vergangenen 14 Monaten ist die Verschuldung um 2,8 Billionen US-Dollar gestiegen, ein Tempo, das selbst erfahrene Marktbeobachter zunehmend beunruhigt. Schiff sieht …Den vollständigen Artikel lesen
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