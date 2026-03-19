Der deutsche Aktienmarkt steht weiter unter Druck. Grund für die erneuten Kursverluste sind weiterhin die geopolitischen Spannungen im Nahen Osten. Der DAX rutschte tief in die roten Zahlen und schloss mit einem heftigen Minus von 2,82 Prozent bei 22.839 Punkte. Damit ist nicht nur die psychologisch wichtige 23.000er-Marke gefallen - der Leitindex markierte zeitweise ein 52-Wochen-Tief. Der Hauptbelastungsfaktor bleibt der hohe Ölpreis. Die Nordsee-Sorte Brent schoss zeitweise über die Marke von ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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