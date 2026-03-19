Die US-Staatsverschuldung hat erstmals die Marke von 39 Billionen Dollar überschritten. Das ist nicht nur ein symbolischer Meilenstein, sondern ein handfestes Problem: Die Zinslast wächst rasant und frisst den politischen Spielraum der US-Regierung auf. Am Mittwoch hat die US-Gesamtverschuldung erstmals die Marke von 39 Billionen US-Dollar überschritten. Das hat das US-Finanzministerium auch auf seiner Website bestätigt. Bemerkenswert ist nicht nur ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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