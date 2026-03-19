Der Hunger der Künstlichen Intelligenz nach Energie ist grenzenlos. Google geht nun ungewöhnliche Wege, um den Betrieb seiner Rechenzentren abzusichern und unterzeichnete massive Strom-Deals. Während die technologische Expansion voranschreitet, sorgt jedoch auch ein Insider-Verkauf für Gesprächsstoff. Was bedeutet das für die Aktie?Der Wettlauf um die Vorherrschaft bei KI wird nicht mehr nur in den Programmierstuben von Silicon Valley entschieden, sondern zunehmend am Stromnetz. Da die Rechenzentren ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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