Führungskraft im strategischen Marketing zur Beschleunigung der Einführung von Armis Centrix im Zeitalter der agentenbasierten KI und zur Ausbau der Marktführerschaft des Unternehmens im Bereich Cyber-Risikomanagement und CPS-Sicherheit

Armis, das auf Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit spezialisierte Unternehmen, gab heute die Ernennung von Simon Mouyal zum Chief Marketing Officer bekannt. In dieser Funktion wird Mouyal die globale Marketingstrategie von Armis sowie deren Umsetzung leiten, um die Marktführerschaft in diesem Segment sowie die Nachfrage nach Armis Centrix, der Cyber-Exposure-Management-Plattform von Armis, weiter zu stärken. In der nächsten Phase der Expansion von Armis wird er die globale Marketingorganisation ausbauen und dazu beitragen, das rasante Wachstum und die Marktdurchdringung des Unternehmens weiter voranzutreiben.

"Da wir nun in unsere nächste Phase rasanten Wachstums eintreten, freue ich mich sehr, dass Simon unserem Führungsteam beitritt", sagte Yevgeny Dibrov, CEO und Mitbegründer von Armis. "Simon wird maßgeblich dazu beitragen, unsere globale Marketinginfrastruktur zu modernisieren und Armis als unangefochtenen Marktführer im Bereich Cyber-Exposure-Management zu etablieren. Er ist ein Wegbereiter in seiner Branche und verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Leitung von Marketingorganisationen von Weltklasse. Sein Schwerpunkt wird darauf liegen, unsere Beziehungen zu Kunden und Partnern zu vertiefen und unsere Programme zur Nachfragegenerierung auszubauen."

Mouyal verfügt über mehr als 25 Jahre Marketingerfahrung in den Bereichen Cybersicherheit und SaaS und unterstützt Unternehmen wie CyberArk und athenahealth dabei, ihre Vision wirkungsvoll zu vermitteln und sie als unangefochtene Marktführer zu positionieren. Sein Fachwissen wird entscheidend dazu beitragen, die Bekanntheit und Akzeptanz der KI-gestützten Armis Centrix-Plattform weiter zu steigern, einschließlich ihrer neuen Lösungen mit den Schwerpunkten Anwendungssicherheit sowie Erkennung und Reaktion im Bereich Schwachstellenmanagement.

"Die Cybersicherheitslandschaft verändert sich erneut wir treten in das Zeitalter des kontinuierlichen Bedrohungsmanagements und der agentenbasierten KI ein. Man kann nicht schützen, was man nicht sieht, und man kann nicht angemessen schützen, was man im Kontext nicht versteht", sagte Mouyal. "Armis ist das einzige Unternehmen, das eine grundlegende Asset-Intelligence-Engine entwickelt hat, die erforderlich ist, um die gesamte Angriffsfläche einiger der größten Unternehmen der Welt zu schützen. Ich freue mich sehr darauf, auf der unglaublichen Dynamik von Armis aufzubauen und dabei zu helfen, unsere globalen Markteinführungsstrategien so zu skalieren und zu modernisieren, dass sie mit der unglaublichen Geschwindigkeit unserer Produktinnovationen Schritt halten können."

Armis hat für seine branchenführende Plattform zahlreiche Auszeichnungen erhalten. Das Unternehmen wurde in den Berichten The Forrester Wave: IoT Security Solutions, Q3 2025 und The Forrester Wave: Unified Vulnerability Management Solutions, Q3 2025 als Leader ausgezeichnet. Armis wurde zudem kürzlich zum zweiten Mal in Folge als Leader im Gartner Magic Quadrant for CPS Protection Platforms ausgezeichnet.

Erfahren Sie hier mehr über Armis Centrix und die einzelnen Lösungen von Armis.

Über Armis

Armis, das Unternehmen für Cyber-Exposure-Management und -Sicherheit, schützt die gesamte Angriffsfläche und verwaltet die Cyber-Risiken des Unternehmens in Echtzeit. In einer sich schnell entwickelnden Welt ohne Grenzen stellt Armis sicher, dass Unternehmen alle kritischen Vermögenswerte kontinuierlich sehen, schützen und verwalten können vom Boden bis zur Cloud. Armis sichert Fortune-100-, 200- und 500-Unternehmen sowie nationale Regierungen, staatliche und lokale Einrichtungen, um kritische Infrastrukturen, Volkswirtschaften und die Gesellschaft rund um die Uhr zu schützen. Armis ist ein privat geführtes Unternehmen mit Hauptsitz in Kalifornien.

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