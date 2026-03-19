Die Analyse von 628 Milliarden Interaktionen 2025 unterstreicht den Wandel hin zu dialogorientierten Erlebnissen: Fast 98 des Datenverkehrs werden mittlerweile von Kunden über mehrere Kanäle gesendet

Die KI-orientierte Cloud-Kommunikationsplattform Infobip hat ihren Messaging Trends Report 2026 veröffentlicht, der eine Analyse des aktuellen Stands der Geschäftskommunikation bietet. Auf der Grundlage von Daten aus 628 Milliarden mobilen Interaktionen im Jahr 2025 und einer historischen Auswertung von 3,8 Billionen Nachrichten aus den letzten 20 Jahren zeichnet der Bericht die Entwicklung vom Single-Channel-Messaging hin zu komplexen, KI-gestützten Omnichannel-Erlebnissen nach.

Die Daten zeigen einen Wandel in der Art und Weise, wie Marken mit Kunden interagieren. Während SMS mit einem Anteil von 62 am Datenverkehr nach wie vor eine wichtige Säule für Zuverlässigkeit darstellt, beschleunigt sich das Wachstum reichhaltiger, dialogorientierter Kanäle. Der RCS-Datenverkehr hat sich im vergangenen Jahr weltweit verdreifacht, in Nordamerika sogar um das 70-Fache zugenommen. WhatsApp dominiert weiterhin die Dialoglandschaft und wickelt 91 aller dialogorientierten KI-Interaktionen auf der Plattform ab, was einem Anstieg von 25 gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Wichtige Erkenntnisse:

Agentenbasierte KI ermöglicht die nächsten großen Schritte im Bereich Business Messaging. Über einfache Chatbots hinaus sind KI-Agenten nun in der Lage, autonome, zielorientierte Interaktionen durchzuführen und Customer Journeys kanalübergreifend zu orchestrieren.

Über einfache Chatbots hinaus sind KI-Agenten nun in der Lage, autonome, zielorientierte Interaktionen durchzuführen und Customer Journeys kanalübergreifend zu orchestrieren. Ein-Kanal-Kommunikation ist für globale Marken mittlerweile überholt . Vor zehn Jahren entfielen 73 des Plattformverkehrs auf einen einzigen Kanal. Bis 2025 sank dieser Anteil auf nur noch 2,3 %, da mittlerweile 98 der Interaktionen mehrere Kanäle umfassen.

. Vor zehn Jahren entfielen 73 des Plattformverkehrs auf einen einzigen Kanal. Bis 2025 sank dieser Anteil auf nur noch 2,3 %, da mittlerweile 98 der Interaktionen mehrere Kanäle umfassen. RCS ist mittlerweile in vielen Regionen Mainstream. Neben dem Wachstum in Nordamerika verzeichnete Lateinamerika eine Versiebenfachung, und der APAC-Raum wuchs um mehr als das Fünffache.

Ante Pamukovic, Chief Revenue Officer bei Infobip, kommentierte: "Unsere Daten zum 20-jährigen Jubiläum bieten uns einen einzigartigen Blickwinkel, um nicht nur zu sehen, wo wir stehen, sondern auch, wohin wir gehen. Die Entwicklung ist klar: Die Ära der einfachen Benachrichtigung ist vorbei. Wir bewegen uns hin zu einem vielfältigen Ökosystem, in dem Marken Konversationen über WhatsApp, RCS, E-Mail und Sprache orchestrieren. Die Zukunft läuft über alle Kanäle, ist dialogorientiert und wird zunehmend von agentenbasierter KI angetrieben. In dieser neuen Welt stellt Infobip die Infrastruktur bereit, die es Unternehmen ermöglicht, ihre Kunden auf dem richtigen Kanal, zur richtigen Zeit und mit der richtigen Botschaft anzusprechen."

Während Infobip 20 Jahre Innovation feiert, unterstreicht der Messaging Trends Report 2026 die nächste Entwicklungsstufe des Unternehmens hin zu autonomen, KI-gesteuerten Kundenerlebnissen durch seine neue AgentOS-Plattform.

Siehe die wichtigsten Punkte des Berichts: https://www.infobip.com/messaging-trends-report.

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