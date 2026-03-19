© Foto: Andreas Arnold/dpaKann Künstliche Intelligenz beim Stockpicking helfen? Börse Baby beleuchtet, welche Aktien KI aktuell empfiehlt und wo die Grenzen der Technologie beim Investieren liegen. Jetzt reinhören!In der neuen Ausgabe des wallstreetONLINE Podcast "Börse, Baby!" beleuchten Krischan Orth und Julian Schick die Möglichkeiten, wie Künstliche Intelligenz (KI) beim Investieren helfen kann. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Frage: Kann die KI tatsächlich erfolgreich beim Stockpicking helfen? Können Claude, ChatGPT oder Gemini sogar dabei helfen, die nächste Nvidia-Story zu finden? Dabei zeigt sich, dass KI ein wertvolles Hilfsmittel für die erste Auswahl von Aktien bietet, jedoch keine revolutionären …Den vollständigen Artikel lesen
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