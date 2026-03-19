Die Wall Street hat am Donnerstag den zweiten Verlusttag in Folge verzeichnet. Zwar konnten die US-Börsen die zeitweise deutlichen Abschläge am Ende spürbar eindämmen, trotzdem setzte sich die Schwächephase fort. Auslöser der Nervosität war einmal mehr die Eskalation im Nahen Osten und der damit verbundene Anstieg der Ölpreise.Der Dow Jones verlor rund 0,4 Prozent auf 46.021 Punkte. Der S&P 500 gab um 0,3 Prozent auf 6.606 Zähler nach, während der Nasdaq Composite 0,3 Prozent auf 22.090 Punkte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär