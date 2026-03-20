NICHT ZUR VERBREITUNG ÜBER US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BESTIMMT.

Republic Technologies Inc. (CSE: DOCT) (FSE: 7FM0) (OTCQB: DOCKF) (das "Unternehmen" oder "Republic") freut sich, im Anschluss an seine Pressemitteilung vom 13. Februar 2026 bekannt zu geben, dass das Unternehmen die erste Tranche (die "Erste Tranche") seiner zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (das "Angebot") von Special Warrants (die "Special Warrants") abgeschlossen hat. Im Rahmen der Ersten Tranche hat das Unternehmen 9.523.808 Special Warrants zu einem Preis von 0,29 CAD (oder 0,21 USD) pro Special Warrant ausgegeben und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 2,0 Millionen USD (ungefähr 2,76 Millionen CAD) erzielt.

Jeder Special Warrant wird automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Stammaktie des Unternehmenskapitals (jeweils eine "Stammaktie") umgewandelt, und zwar zu dem früheren der folgenden Zeitpunkte: (i) dem Datum, das fünf Geschäftstage nach dem Datum liegt, an dem das Unternehmen einen Prospektnachtrag (der "Prospektnachtrag") zu einem Kurzform-Basis-Shelf-Prospekt (der "Base Shelf") bei den Wertpapieraufsichtsbehörden einreicht, der die Verteilung der den Special Warrants zugrunde liegenden Stammaktien qualifiziert, und (ii) dem Datum, das vier Monate und einen Tag nach dem Abschluss der Ersten Tranche liegt.

Vor der Einreichung des Prospektnachtrags und der automatischen Umwandlung der Special Warrants unterliegen die im Rahmen der Ersten Tranche ausgegebenen Wertpapiere einer viermonatigen Haltefrist ab dem Abschlussdatum der Ersten Tranche sowie etwaigen weiteren Beschränkungen nach geltendem Recht.

Die Erlöse aus dem Angebot sollen für die Geschäftstätigkeit des Unternehmens sowie zur Weiterentwicklung seiner auf Ethereum basierenden Attestierungstechnologie verwendet werden.

Im Zusammenhang mit der Ersten Tranche wurden keine Vermittlungsgebühren gezahlt. Die zweite Tranche kann vorbehaltlich des strategischen Plans des Unternehmens, der Einbindung von Beratern sowie der Genehmigung und Akzeptanz durch die Canadian Securities Exchange (die "CSE") abgeschlossen werden.

Das Unternehmen wird wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, den Prospektnachtrag einzureichen; es kann jedoch nicht zugesichert werden, dass der Prospektnachtrag vor Ablauf der für die Special Warrants geltenden gesetzlichen Haltefrist eingereicht wird.

Die angebotenen Wertpapiere wurden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der "U.S. Securities Act") registriert und dürfen weder in den "Vereinigten Staaten" noch an "US-Personen" (wie diese Begriffe in Regulation S des U.S. Securities Act definiert sind) angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem U.S. Securities Act sowie allen anwendbaren einzelstaatlichen Wertpapiergesetzen der USA registriert oder es liegt eine entsprechende Befreiung vor. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf dar, und es darf kein Verkauf von Wertpapieren in einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf unzulässig wäre.

Über Republic Technologies Inc.

Republic Technologies ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen, das sich auf die Integration von Ethereum-Infrastruktur in die globale Wirtschaft konzentriert. Unterstützt durch eine in ETH denominierte Treasury betreibt das Unternehmen sichere Blockchain-Infrastruktur, die darauf ausgelegt ist, die Integrität von Daten zu gewährleisten und skalierbare reale Anwendungen im Ethereum-Netzwerk zu ermöglichen.

Weder die Canadian Securities Exchange noch ihr Regulation Services Provider haben diese Mitteilung geprüft oder übernehmen Verantwortung für deren Richtigkeit oder Angemessenheit.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die zukunftsgerichtete Informationen oder zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der anwendbaren Wertpapiergesetze darstellen. Solche Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu: (i) der erwarteten Einreichung des Base Shelf und des Prospektnachtrags sowie deren Zeitpunkt; (ii) der erwarteten automatischen Umwandlung der Special Warrants in Stammaktien; (iii) der Absicht des Unternehmens, eine zweite Tranche des Angebots abzuschließen, sowie deren Zeitpunkt; und (iv) der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem Angebot.

Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Erwartungen, Schätzungen und Prognosen der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt dieser Mitteilung und unterliegen einer Reihe von Annahmen, darunter insbesondere: (i) die Fähigkeit des Unternehmens, die Bedingungen für den Abschluss weiterer Tranchen zu erfüllen, einschließlich des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen (einschließlich der Zustimmung der CSE, soweit anwendbar); (ii) die Fähigkeit des Unternehmens, den Base Shelf vorzubereiten, einzureichen und eine Empfangsbestätigung zu erhalten und/oder den Prospektnachtrag innerhalb der erwarteten Zeitrahmen einzureichen; (iii) die Verfügbarkeit von Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen sowie das anhaltende Interesse von Investoren an einer Teilnahme an weiteren Tranchen des Angebots; (iv) dass die Marktbedingungen die geplanten Finanzierungsaktivitäten des Unternehmens weiterhin grundsätzlich unterstützen; und (v) dass das Unternehmen in der Lage sein wird, die Nettoerlöse aus dem Angebot wie derzeit vorgesehen zu verwenden.

Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Unsicherheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken zählen unter anderem: (i) das Risiko, dass das Unternehmen erforderliche Genehmigungen (einschließlich der Zustimmung der CSE, soweit anwendbar) nicht rechtzeitig oder überhaupt nicht erhält; (ii) das Risiko, dass das Unternehmen den Base Shelf und/oder den Prospektnachtrag nicht einreicht oder nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens einreicht, was die automatische Umwandlung der Special Warrants verzögern oder verhindern könnte; (iii) das Risiko, dass das Unternehmen eine zweite Tranche des Angebots nicht innerhalb des erwarteten Zeitrahmens oder überhaupt nicht abschließt; (iv) Änderungen anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder Auslegungen von Aufsichtsbehörden, einschließlich solcher im Zusammenhang mit Wertpapiermärkten und digitalen Vermögenswerten; (v) allgemeine Markt-, Wirtschafts- und Geschäftsbedingungen, einschließlich der Volatilität in den Märkten für digitale Vermögenswerte (einschließlich ETH) und den breiteren Kapitalmärkten; sowie (vi) weitere Risiken, die in den kontinuierlichen Offenlegungsunterlagen des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Profil des Unternehmens auf SEDAR+ verfügbar sind.

Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Soweit nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260319282875/de/

Contacts:

Im Namen des Board of Directors

Daniel Liu

Chief Executive Officer

Tel.: (778) 200-4124

E-Mail: info@republictech.io

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