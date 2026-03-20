Die Eskalation rund um den Iran zeigt derzeit in aller Härte, wie sehr moderne Konflikte von unbemannten Systemen geprägt sind. Drohnenangriffe auf die Speicher- und Energieinfrastruktur in der Golfregion treiben nicht nur die geopolitische Unsicherheit, sondern auch die Ölpreise massiv nach oben und setzen die globalen Märkte unter Druck. Gleichzeitig erleben wir einen breiten Ausverkauf an den Börsen, ausgelöst durch die Angst vor Inflation, Versorgungsengpässen und einer weiteren Eskalation des Konflikts. Auffällig ist dabei: Während klassische Märkte unter Druck geraten, steigt die strategische Bedeutung von Technologien zur Aufklärung, Überwachung und Absicherung kritischer Infrastruktur rapide an. Genau hier entstehen neue Nachfragezyklen, nicht nur im militärischen Bereich, sondern auch in Energie, Sicherheit und Industrie. An dieser markanten Schnittstelle beginnt die eigentliche Investmentstory von Volatus Aerospace.

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