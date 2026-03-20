Diese deutsche Aktie steigt trotz Iran-Krieg immer weiter und weiter und scheint der große Profiteur dieser Entwicklung zu sein. Was Anleger jetzt wissen müssen und warum sich hier Chancen bieten. Profiteure des Iran-Krieges sind in erster Linie Öl-Werte, doch es gibt tatsächlich noch andere Gewinner. Wer genauer hinschaut, der findet auch einen DAX-Wert aufseiten der Nutznießer: die Deutsche Börse. Diese DAX-Aktie ist der große Profiteur des Iran-Krieges ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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