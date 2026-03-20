© Foto: - - dts NachrichtenagenturDie Schuldenuhr der USA rast immer schneller und während Washington bereits mit 39 Billionen Dollar in der Kreide steht, bringt Verteidigungsminister Hegseth neue Milliardenforderungen für den Iran-Konflikt ins Spiel.Die Dynamik der US-Staatsverschuldung hat sich in den vergangenen Monaten dramatisch beschleunigt. Erst vor sieben Monaten wurde die Marke von 37 Billionen US-Dollar überschritten, nur fünf Monate später folgten 38 Billionen - und nun steht die größte Volkswirtschaft der Welt bereits bei über 39 Billionen US-Dollar Bruttoverschuldung. Das Tempo ist bemerkenswert und zeigt: Die fiskalischen Probleme der USA sind längst strukturell geworden. Weder Konjunkturprogramme noch …Den vollständigen Artikel lesen
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