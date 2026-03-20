DJ TAGESVORSCHAU/Freitag, 20. März

=== *** 07:00 DE/Fuchs SE, Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 12:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 DE/Bechtle AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK; 13:00 Analystenkonferenz) *** 08:00 DE/Erzeugerpreise Februar PROGNOSE: -0,3% gg Vm/-2,3% gg Vj zuvor: -0,6% gg Vm/-3,0% gg Vj 08:00 DE/Umsatz im Gastgewerbe Januar 10:00 EU/EZB, Leistungsbilanz Euroraum Januar *** 11:00 EU/Handelsbilanz Januar *** 18:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Rede zu "Aktuelle Wirtschaftsperspektiven für Deutschland" - DE/Krones AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht (14:30 Earnings-Call) *** - CN/People's Bank of China (PBoC), Bekanntgabe der Referenzzinsen für Bankkredite (LPR) *** - DE/Freenet AG, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht - BE/EU-Gipfel (Ende) - DE/Vincorion SE, Erstnotiz - EU/Eurex: Großer Verfalltermin - Börsenfeiertag: Japan ===

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March 20, 2026 01:00 ET (05:00 GMT)

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