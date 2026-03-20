© Foto: D. Kerlekin/Snowfield Photography - Snowfield PhotographyFedEx hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen übertroffen und die Prognose für 2026 angehoben, während die geplante Abspaltung der Frachtsparte weiter voranschreitet. Die Aktie legte nachbörslich um 9 Prozent zu.FedEx hat im dritten Geschäftsquartal die Erwartungen der Wall Street deutlich übertroffen und den Ausblick für das laufende Geschäftsjahr 2026 erhöht. An der Börse kam das gut an. Die Aktie legte im nachbörslichen Handel zeitweise um mehr als 9 Prozent zu. Der Logistikkonzern erzielte im dritten Quartal einen Umsatz von 24 Milliarden US-Dollar und lag damit über den Analystenschätzungen von 23,43 Milliarden US-Dollar. Beim bereinigten Gewinn je Aktie kam FedEx auf 5,25 …Den vollständigen Artikel lesen
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