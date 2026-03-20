Die Börse bleibt ein Spielfeld für Nervenstarke. Politische Spannungen, volatile Märkte und neue Trends sorgen täglich für Chancen - bergen aber auch Risiken. Gerade jetzt kommt es auf Erfahrung, Disziplin und das richtige Timing an. Ein Spezialist für herausfordernde Marktphasen ist Martin Päutz. Seit über 35 Jahren erkennt er spannende Chartmuster, nutzt Marktpsychologie gezielt und identifiziert attraktive Trading-Chancen. Sein Ansatz: Volatilität gezielt nutzen - denn was sich bewegt, kann gehandelt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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