Der Krieg im Nahen Osten geht mit unverminderter Härte weiter. Beide Konfliktparteien greifen dabei auch nach wie vor Energieanlagen an. So bestätigte nun etwa der britische Konzern Shell, dass eine Anlage in Katar beschädigt wurde. So trafen die Attacken auf Ras Laffan die Gasaufbereitungsanlage "Pearl", die man gemeinsam mit seinem lokalen Partner betreibt.Nach Angaben des Konzerns kam es infolge des Angriffs zu einem Brand auf dem Gelände, der inzwischen gelöscht werden konnte. Die Anlage befinde ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär