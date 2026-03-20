DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

US-ÖLSANKTIONEN - Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche hat eine mögliche Lockerung von US-Sanktionen für iranisches Öl scharf kritisiert. Hintergrund ist eine Ankündigung von US-Finanzminister Scott Bessent, wonach Handelsbeschränkungen für rund 140 Millionen Barrel iranisches Öl auf See aufgehoben werden könnten. Zuvor hatte die US-Regierung Sanktionen gegen russisches Öl gelockert. Reiche sagte der Bild-Zeitung: "Es kann nicht in unserem Interesse sein, durch Lockerung von Ölsanktionen Regimes zu stärken, die für Unterdrückung und Terror im Inneren stehen oder einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nach außen führen. Jeder Dollar für Öl aus Russland speist auch die Kriegskasse, jeder Dollar für Öl aus dem Iran stabilisiert ein Regime, das unseren Werten fundamental entgegensteht." Die Wirtschaftsministerin kündigte an: "Deshalb halten wir konsequent Kurs: hin zu mehr Unabhängigkeit, mehr Diversifizierung von Energieimporten und einem beschleunigten Ausbau erneuerbarer Energien." (Bild)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/cbr/sha

(END) Dow Jones Newswires

March 20, 2026 01:29 ET (05:29 GMT)

Copyright (c) 2026 Dow Jones & Company, Inc.