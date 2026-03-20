EQS-News: Newron Pharmaceuticals S.p.A.
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Newron präsentiert auf dem Jahreskongress 2026 der Schizophrenia International Research Society (SIRS)
Die Vorträge befassen sich mit der Rolle der glutamatergen Modulation bei behandlungsresistenter Schizophrenie (TRS) in der präklinischen und klinischen Forschung
Mailand, Italien, und Morristown (NJ), USA, 20. März 2026 - Newron Pharmaceuticals S.p.A. ("Newron") (SIX: NWRN, XETRA: NP5), ein biopharmazeutisches Unternehmen, das sich auf die Entwicklung neuartiger Therapien für Patienten mit Erkrankungen des zentralen und peripheren Nervensystems konzentriert, gab heute bekannt, dass es am bevorstehenden SIRS-Jahreskongress 2026 an einem Workshop teilnehmen und drei Poster präsentieren wird. Der Kongress findet vom 25. bis 29. März 2026 in dem Messe- und Kongresszentrum Firenze Fiera in Florenz, Italien, statt.
Workshop
Poster
Freitag, 27. März 2026
Samstag, 28. März 2026
Über ENIGMA-TRS
Über Evenamide
Über behandlungsresistente Schizophrenie (TRS)
Über Newron Pharmaceuticals
Für weitere Informationen:
Newron
Großbritannien/Europa
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Deutschland/Europa
USA
20.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Newron Pharmaceuticals S.p.A.
|via Antonio Meucci 3
|20091 Bresso
|Italien
|Telefon:
|+39 02 610 3461
|Fax:
|+39 02 610 34654
|E-Mail:
|pr@newron.com
|Internet:
|www.newron.com
|ISIN:
|IT0004147952
|WKN:
|A0LF18
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt); SIX
|EQS News ID:
|2294830
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