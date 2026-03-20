Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges

Erfolgreiche Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund



20.03.2026 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR







Basel, 20. März 2026 Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 128 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Alle 1'218'750 neuen Anteile wurden gezeichnet. Mit den Mitteln wird die Akquisition von vier Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie die selektive Akquisition von weiteren Liegenschaften finanziert. Die vom 9. bis 19. März 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen Anteile wurden gezeichnet. Der Ausgabepreis lag bei CHF 105.00 je Anteil, das gesamte Emissionsvolumen belief sich auf rund CHF 128 Mio. Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem Bezugsverhältnis von 8:1 1'218'750 neue Anteile gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile sowie deren erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange erfolgen voraussichtlich am 27. März 2026. Ab diesem Zeitpunkt werden insgesamt 10'968'750 Anteile im Umlauf sein. Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Portfolios bestehend aus drei Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core- bzw. Core plus-Profil in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Bern verwendet. Die Liegenschaften zeichnen sich durch eine hohe, auf das bestehende Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte Objekt- und Lagequalität sowie eine entsprechende Ertrags- und Wertstabilität aus. Das Portfolio wird von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG zu einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. übernommen. Zusätzlich ist der Emissionserlös für die selektive Akquisition weiterer Liegenschaften vorgesehen. Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hatte per 30. September 2025 einen Marktwert von

CHF 1.3 Mrd. Nach der Kapitalerhöhung beträgt der Marktwert des Liegenschaftsportfolios des Fonds rund CHF 1.4 Mrd. Fondsportrait

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art Immobilienfonds. Der Fonds wurde per 3. Juni 2020 lanciert und per 25. Juni 2024 an der SIX Swiss Exchange kotiert. Er investiert direkt in hochwertige Immobilien mit Fokus auf Wohnimmobilien in den grossen Städten, Mittelstädten und deren Agglomerationen in der ganzen Schweiz. Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt nach der letzten Kapitalerhöhung über 53 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation. Fondsinformationen Name Helvetia (CH) Swiss Property Fund Valor / ISIN Valor: 51383832 / ISIN: CH0513838323 Tickersymbol HSPF Rechtsform Vertraglicher Immobilienfonds nach Schweizer Recht Fondsdomizil Schweiz Anlegerkreis unbeschränkt Ertragsverwendung ausschüttend Lancierungsdatum 3. Juni 2020 Rechnungsjahr 1. Oktober bis 30. September Fondsleitung Helvetia Asset Management AG, Basel Portfolio Management Helvetia Asset Management AG, Basel Depotbank Zürcher Kantonalbank, Zürich Market Maker Bank J. Safra Sarasin AG, Zürich

Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar. Medien Corporate Communications Telefon: +41 58 280 50 33

media.relations@helvetia-baloise.com Analysten Investor Relations Telefon: +41 58 280 89 91

investor.relations@helvetia-baloise.com

Über Helvetia Asset Management AG

Die Helvetia Asset Management AG ist eine durch die Finanzmarktaufsicht FINMA beaufsichtigte Anbieterin von Fondsleitungs- und Vermögensverwaltungs-Dienstleistungen. Sie ist im Geschäft der kollektiven Kapitalanlagen tätig und setzt sich als unabhängige Fondsleitung gezielt für die Interessen der Anlegerinnen und Anleger ein. Weiter übt die Gesellschaft die Vermögensverwaltung und die Anlageberatung für Immobilien- und Hypothekenanlagen von kollektiven Kapitalanlagen, Vorsorgeeinrichtungen und institutionellen Investoren aus. Ferner erbringt sie weitere Dienstleistungen für Immobilien- und Hypothekenanlagen und nimmt die Geschäftsführung und Verwaltung für Anlagestiftungen einschliesslich damit zusammenhängender Tätigkeiten im Bereich Vermögensanlage und Vertrieb wahr. Die Helvetia Asset Management AG hat ihren Sitz in Basel und ist eine 100-prozentige Beteiligung der Helvetia Baloise Holding AG, Basel. Disclaimer

Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art «Immobilienfonds» (nachstehend "Immobilienfonds"). Dieser Immobilienfonds wird ausschliesslich in der Schweiz vertrieben und die Anteile des Immobilienfonds dürfen nur innerhalb der Schweiz angeboten werden. Dieser Immobilienfonds ist nicht zugelassen für US-Personen. Weder die vorliegende Mitteilung noch Kopien davon dürfen in die Vereinigten Staaten von Amerika versandt, dorthin mitgenommen oder in den Vereinigten Staaten von Amerika verteilt oder an US-Personen (u.a. im Sinne von Regulation S des US Securities Act und des US Income Tax Laws) abgegeben werden. Ohne schriftliche Genehmigung der Helvetia Asset Management AG darf diese Mitteilung weder auszugsweise noch vollständig vervielfältigt werden. Die Angaben über den Immobilienfonds dienen ausschliesslich der Information und stellen weder eine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung dar, noch sind sie ein Angebot oder eine Empfehlung zum Erwerb oder Verkauf von Anlageinstrumenten oder von sonstigen Finanzdienstleistungen oder eine Aufforderung oder Einladung zur Angebotsabgabe. Die historische Performance stellt keinen Indikator für die laufende oder zukünftige Performance dar. Die Performancedaten lassen die bei der Ausgabe und Rücknahme der Anteile erhobenen Kommissionen und Kosten unberücksichtigt. Zu den Hauptrisiken von Immobilienanlagen zählen die beschränkte Liquidität im Immobilienmarkt, Änderungen der Hypothekarzinssätze, die subjektive Bewertung von Immobilien, inhärente Risiken im Zusammenhang mit dem Bau von Gebäuden sowie Umweltrisiken. Der Helvetia (CH) Swiss Property Fund qualifiziert nicht als Kollektivvermögen mit Nachhaltigkeitsbezug im Sinne der AMAS-Selbstregulierung vom 29. April 2024. Ausführungen und Kennzahlen zu Nachhaltigkeitsaspekten führen nicht dazu, dass das Kollektivvermögen im Sinne der AMAS-Selbstregulierung nachhaltig ist oder als nachhaltig verwaltet gilt. Alle Angaben in dieser Mitteilung sind von der Fondsleitung mit Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt worden. Die Fondsleitung lehnt jede Haftung für Verluste ab, die sich aus der Verwendung dieser Informationen ergeben. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb oder für die Zeichnung von Fondsanteilen ist der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt und der jeweils aktuelle Jahres- und Halbjahresbericht. Diese Dokumente können kostenlos bei der Fondsleitung, der Helvetia Asset Management AG, St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel, oder bei der Depotbank, der Zürcher Kantonalbank, Bahnhofstrasse 9, 8001 Zürich, angefordert werden. Diese Mitteilung wird in mehreren Sprachen publiziert. Sollten Widersprüchlichkeiten zwischen der deutschen Version und einer Version in einer anderen Sprache bestehen, so hat die deutsche Version vorrangige Gültigkeit.

Ende der Adhoc-Mitteilung