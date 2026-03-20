Helvetia Asset Management AG / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Sonstiges
Ad hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR
Die Fondsleitung Helvetia Asset Management AG hat die Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund im Volumen von rund CHF 128 Mio. erfolgreich abgeschlossen. Alle 1'218'750 neuen Anteile wurden gezeichnet. Mit den Mitteln wird die Akquisition von vier Liegenschaften aus dem Bestand der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG mit einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. sowie die selektive Akquisition von weiteren Liegenschaften finanziert.
Die vom 9. bis 19. März 2026 durchgeführte Kapitalerhöhung des Helvetia (CH) Swiss Property Fund konnte erfolgreich abgeschlossen werden. Alle neuen Anteile wurden gezeichnet. Der Ausgabepreis lag bei CHF 105.00 je Anteil, das gesamte Emissionsvolumen belief sich auf rund CHF 128 Mio.
Die Emission wurde kommissionsweise («best-effort basis») im Rahmen eines öffentlichen Bezugsangebots in der Schweiz durchgeführt. Es wurden bei einem Bezugsverhältnis von 8:1 1'218'750 neue Anteile gezeichnet. Die Liberierung der neuen Anteile sowie deren erster Handelstag an der SIX Swiss Exchange erfolgen voraussichtlich am 27. März 2026. Ab diesem Zeitpunkt werden insgesamt 10'968'750 Anteile im Umlauf sein.
Der Emissionserlös wird für den Erwerb eines Portfolios bestehend aus drei Wohnliegenschaften und einer kommerziellen Liegenschaft mit Core- bzw. Core plus-Profil in den Kantonen Basel-Landschaft, Basel-Stadt und Bern verwendet. Die Liegenschaften zeichnen sich durch eine hohe, auf das bestehende Portfolio des Helvetia (CH) Swiss Property Fund abgestimmte Objekt- und Lagequalität sowie eine entsprechende Ertrags- und Wertstabilität aus. Das Portfolio wird von der Helvetia Schweizerische Lebensversicherungsgesellschaft AG zu einem Marktwert von rund CHF 108 Mio. übernommen. Zusätzlich ist der Emissionserlös für die selektive Akquisition weiterer Liegenschaften vorgesehen.
Das Liegenschaftsportfolio des Fonds hatte per 30. September 2025 einen Marktwert von
Fondsportrait
Der Hauptanteil des Portfolios wird mit einem Anteil von fast 80 Prozent in Wohnnutzung investiert, ergänzt um gemischt-genutzte und kommerzielle Liegenschaften. Im Zentrum der Portfoliostrategie stehen die Optimierung der laufenden Erträge, die Realisierung von Potenzialen im Bestand und das aktive Management des Portfolios. Der Fonds verfügt nach der letzten Kapitalerhöhung über 53 Liegenschaften und hinsichtlich Lage, Gebäudealter und Mieterstruktur über eine breite Diversifikation.
Fondsinformationen
Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, das Basisinformationsblatt sowie der Jahres- und Halbjahresbericht sind unter www.swissfunddata.ch und www.helvetia-am.ch verfügbar.
Über Helvetia Asset Management AG
Disclaimer
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Helvetia Asset Management AG
|St. Alban-Anlage 26
|4002 Basel
|Schweiz
|EQS News ID:
|2294906
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2294906 20.03.2026 CET/CEST