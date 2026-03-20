The following instruments on XETRA do have their last trading day on 20.03.2026
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2026
ISIN Name
FR0128838515 FRANKREICH 25/26 ZO
XS2694872081 VOLKSWAGEN LEASING 23/26
DE000DFK0QL9 DZ BANK IS.A1721
US00206RML32 AT + T 21/26
USJ7771YKP18 SUMIT.M.T.BK 21/26 REGS
DE000A3H2Y32 BERLIN, LAND LSA21/26A533
US05530QAN07 BAT INTL FIN 20/26
XS2356039268 GTC AUR.LUX. 21/26 REGS
XS2338632628 DEXIA SA 21/26 FLR MTN
US05964HAL96 BCO SANTAND. 21/26
US68389XCC74 ORACLE 21/26
US892331AM12 TOYOTA MOTOR 21/26
XS0058957316 ELECTRIC.NW 95/26 1-5 BR
DE000A2TSDD4 DT.TELEKOM MTN 19/26
XS1048519679 TOTALEN.CAP.INT.14/26 MTN
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 20.03.2026
ISIN Name
FR0128838515 FRANKREICH 25/26 ZO
XS2694872081 VOLKSWAGEN LEASING 23/26
DE000DFK0QL9 DZ BANK IS.A1721
US00206RML32 AT + T 21/26
USJ7771YKP18 SUMIT.M.T.BK 21/26 REGS
DE000A3H2Y32 BERLIN, LAND LSA21/26A533
US05530QAN07 BAT INTL FIN 20/26
XS2356039268 GTC AUR.LUX. 21/26 REGS
XS2338632628 DEXIA SA 21/26 FLR MTN
US05964HAL96 BCO SANTAND. 21/26
US68389XCC74 ORACLE 21/26
US892331AM12 TOYOTA MOTOR 21/26
XS0058957316 ELECTRIC.NW 95/26 1-5 BR
DE000A2TSDD4 DT.TELEKOM MTN 19/26
XS1048519679 TOTALEN.CAP.INT.14/26 MTN
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