Nuklear-Pharmazie erlebt ein Comeback, Pharmariesen pumpen Milliarden hinein. Doch der echte Engpass sind kurzlebige Isotope: schwer herzustellen, kaum zu lagern, global zu liefern. Ein deutscher Spezialist ist hier selten gut positioniert und an der Börse zuletzt deutlich zurückgekommen. Nuklear-Pharmazie gilt als Comeback-Thema der Medizin: Radioaktive Isotope können in der Onkologie Diagnostik und Therapie präziser machen. Große Pharmakonzerne ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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