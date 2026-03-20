DJ MÄRKTE ASIEN/Uneinheitlich - Ölpreise kommen etwas zurück

Von Steffen Gosenheimer

DOW JONES--Nach den starken Kursverlusten am Donnerstag geht es am Freitag an den Börsen in Ostasien wieder etwas ruhiger zu. Insgesamt ist die Tendenz uneinheitlich, in Tokio pausiert der Handel anlässlich des Feiertags zum Frühlingsanfang. Zur Beruhigung trägt bei, dass die Ölpreise von den jüngsten Hochs wieder etwas zurückgekommen sind, aktuell kostet Brent-Öl 107,50 Dollar, 1 Prozent weniger als am späten Freitag. Dazu hatten die US-Börsen trotz des Anstiegs des Ölpreises am Vortag auf bis rund 118 Dollar nur leichte Verluste verzeichnet.

Die Sorgen über die Auswirkungen des Iran-Konflikts auf die Energiepreise und die Weltwirtschaft sind weiter das bestimmende Thema. Die Notenbanksitzungen der Vortage sind weitgehend abgehakt. Wenig überraschend hieß es nahezu einstimmig von den Währungshütern, dass der Energiepreisschock eine Gefahr für die Inflation darstelle, die einerseits schwer quantifizierbar sei, aber früher oder später Gegenmaßnahmen in Form einer strafferen Geldpolitik erfordere, beispielsweise also höhere Zinsen.

In Seoul geht es für den Kospi um 0,2 Prozent nach oben. Sydney hat mit einem Minus von 0,8 Prozent den letzten Handelstag der Woche bereits beendet.

In Shanghai tendiert der Composite-Index gut behauptet, während es in Hongkong für den HSI um 0,6 Prozent nach unten geht. Dazu trägt ein kräftiges Minus der Alibaba-Aktie von 6,0 Prozent bei. Der Technologiekonzern meldete am Vortag nach Börsenschluss einen Einbruch des Nettogewinns im dritten Geschäftsquartal um 67 Prozent, maßgeblich als Folge von hohen Investitionen. Andere Technologieschwergewichte wie Meituan (-1,4%) und Tencent (-0,3%) geben ebenfalls nach, der Subindex der Technologieaktien fällt um 2,3 Prozent. Klare Tagesgewinner in Hongkong sind Industriewerte, deren Index um 3,3 Prozent zulegt.

Für Xiaomi geht es um knapp 7 Prozent bergab. Marktteilnehmer sprechen von Gewinnmitnahmen nach dem kräftigen Kursanstieg vor der Einführung eines mit Spannung erwarteten Updates der SU7-E-Limousine.

Dass in China wichtige Zinsen unverändert gelassen wurden, bewegt nicht. Die chinesische Zentralbank beließ erwartungsgemäß ihre Leitzinsen für Kredite den zehnten Monat in Folge unverändert, im Einjahresbereich bei 3,00, im Fünfjahresbereich bei 3,50 Prozent.

In Sydney gab die Aktie des Einzelhändlers Premier Investments nach Vorlage von Halbjahreszahlen um 2,6 Prozent nach. Laut RBC verfehlte die Bruttomarge die Erwartungen. Das Unternehmen kündigte außerdem Sanierungspläne für sein Schreibwarengeschäft an.

=== INDEX zuletzt +/- % % YTD Handelsschluss S&P/ASX 200 (Sydney) 8.428,40 -0,8 -3,2 06:00 Topix 500 (Tokio) Feiertag 5,8 07:00 Kospi (Seoul) 5.776,06 +0,2 37,1 07:30 Hang-Seng (Hongkong) 25.340,43 -0,6 -1,1 09:00 Shanghai-Composite 4.011,20 +0,1 1,1 08:00 Straits-Times (Singapur) 4.954,45 -0,3 6,6 10:00 IDX Comp. (Indonesien) 7.106,84 +1,2 -17,8 09:00 KLCI (Malaysia) 1.720,71 -0,5 2,4 09:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Do, 08:14 % YTD EUR/USD 1,1555 -0,3 1,1588 1,1464 -1,6 EUR/JPY 183,03 +0,2 182,75 182,88 -0,5 EUR/GBP 0,8620 -0,1 0,8626 0,8644 -1,1 USD/JPY 158,39 +0,4 157,72 159,47 1,1 USD/KRW 1.498,10 +0,6 1.489,36 1.502,30 4,0 USD/CNY 6,8942 -0,1 6,8998 6,9001 -1,4 USD/CNH 6,8961 +0,3 6,8783 6,9033 -1,1 USD/HKD 7,8342 +0,0 7,8332 7,8363 0,7 AUD/USD 0,7086 +0,0 0,7086 0,7034 6,2 NZD/USD 0,5879 +0,1 0,5872 0,5813 2,2 BTC/USD 70.750,31 +0,4 70.492,57 70.015,58 -19,3 ROHÖL zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag WTI/Nymex 94,16 -2,1 -1,98 96,14 Brent/ICE 107,44 -1,1 -1,21 108,65 Metalle zuletzt +/- % +/- abs. Schluss Vortag Gold 4.720,52 +1,6 72,29 4.648,23 Silber 73,78 +1,2 0,88 72,90 Platin 2.009,15 +1,9 38,05 1.971,10 ===

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