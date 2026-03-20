15% Kupfer-Äquivalent: Steckt hier der nächste Rohstoff-Gigant für KI & Energiewende?

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In Quebec liegt ein Schatz und das ist einer, den die Technologiewelt von morgen dringend braucht.

Power Metallic Mines steht mit seinem Flaggschiffprojekt NISK kurz davor, zu einem der wichtigsten Lieferanten kritischer Metalle zu werden. Es geht nicht um gewöhnlichen Bergbau. Es geht um eine strategische Entscheidung, die die gesamte High-Tech-Industrie und die globale Energiewende betrifft. Die Welt sucht fieberhaft nach stabilen Quellen für Kupfer, Platin und andere polymetallische Rohstoffe, und Power Metallic liefert Antwort um Antwort hierfür. Bohrergebnisse, die einige altgediente Geologen staunen lassen, eine klare Vision für klimaneutralen Abbau. Power Metallic setzt hier Akzente und den Maßstab. Nicht umsonst sind einige Milliardäre mit an Bord und haben Aktien erworben. Wer die Rohstoffe für Supercomputer, Elektrofahrzeuge und grüne Energien der Zukunft braucht, sollte sich den Namen Power Metallic merken.



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Eine Vision nimmt Gestalt an

Die Geschichte von Power Metallic ist mehr als eine Sammlung von Explorationsdaten. Sie handelt von der Entdeckung eines möglichen polymetallischen Riesenprojekts. Das Unternehmen hat sich mit allem, was es hat, dem Ziel verschrieben, das NISK-Projekt nahe Nemaska in Quebec zu einer erstklassigen Quelle für kritische Mineralien zu machen. In einer Welt voller geopolitischer Unsicherheiten bietet der kanadische Standort etwas, das kaum zu bezahlen ist: Stabilität. Power Metallic agiert als dynamischer Junior-Explorer mit dem Anspruch, in die Fußstapfen legendärer Lagerstätten wie Norilsk zu treten. Das Management verbindet sein technisches Know-how mit einem tiefen Verständnis für die Bedürfnisse moderner Industrien, und treibt das Team täglich dazu an, das Projekt zu verbessern und das Gebiet und die Region besser zu verstehen. NISK ist nicht nur ein Investment in Steine und Erze. Es ist ein Anspruch und ein Bekenntnis für die technologische Unabhängigkeit des Westens.

Warum Kupfer und Platingruppen-Elemente unsere Zukunft diktieren

Wer über Power Metallic spricht, muss über die Metalle sprechen, die das Herzstück der Arbeit bilden. Kupfer steht dabei ganz oben. Es ist ein wichtiges Herzstück unserer modernen Zivilisation. Keine Digitalisierung, keine Künstliche Intelligenz, keine Energiewende, ohne Kupfer läuft nichts. Von der Mikroelektronik im Smartphone bis zu den riesigen Stromnetzen, die erneuerbare Energien transportieren. Überall ist dieses rötlich glänzende Metall gefragt. Doch NISK bietet mehr. Das Projekt ist eine echte Schatzkammer für Platingruppenelemente wie Platin und Palladium, seltene Metalle, die als unverzichtbare Katalysatoren in der Wasserstofftechnologie und bei der Abgasreinigung wirken und dabei kaum jemand auf dem Schirm hat. Dazu kommen signifikante Mengen an Nickel, Kobalt, Gold und Silber, was Power Metallic zu einer polymetallischen Schatzkammer macht. Jedes dieser Metalle spielt eine zentrale Rolle in der Batterieproduktion für die Elektromobilität. Das positioniert das Unternehmen mitten in einem der großen Megatrends unserer Generation.

Sensationelle Durchbrüche: Die neuesten Ergebnisse aus der Lion-Zone

Die jüngsten Meldungen aus dem März 2026 haben den Markt mit seinen News "geschockt", aber im positiven Sinne. Besonders das Bohrloch 25-049 in der sogenannten Lion-Zone sorgte für Aufsehen: Das Team durchstieß einen Abschnitt von 16,55 Metern mit einem Gehalt von 15,11% Kupfer-Äquivalent-Recovery. Solche Grade sind eher selten. Richtig selten. Sie zeigen, dass dies hier eine außergewöhnliche Mineralisierung ist. Auch Bohrloch 25-043 lieferte starke Werte, 7,60 Meter bei 7,20% Kupfer-Äquivalent, die die Kontinuität der hochgradigen Strukturen bestätigen. Das ist aber alles kein Zufallsergebnis, sondern das Resultat präziser geologischer Modellierung und modernster Explorationstechnologien. Die Lion-Zone wächst, sowohl in die Tiefe als auch in die Breite, und zeigt dabei immer neue hochgradige Trends. Im Januar 2026 kamen beeindruckende metallurgische Rückgewinnungsraten hinzu: 98,9% bei Kupfer, 96,8% bei Platin. Für jeden Bergbauingenieur sind das Traumwerte, denn sie belegen die wirtschaftliche Tragfähigkeit des möglichen zukünftigen Abbaus.

Nach der Konsolidierungsphase heißt es: "Auf, auf zu neuen Höhen!" Quelle: LSEG vom 19.03.2026



Infrastruktur und Nachhaltigkeit

Was Power Metallic von vielen anderen Explorationsprojekten unterscheidet, ist die bereits vorhandene Infrastruktur. Das NISK-Projekt liegt direkt an einer wichtigen Fernstraße, hat einen Flughafen in der Nähe und ist an eine nahegelegene Stadt angebunden. Besonders wertvoll ist die unmittelbare Nähe zu einer Umspannstation von Hydro-Quebec. Diese versorgt das Projekt mit kostengünstiger, emissionsarmer Wasserkraft, und macht den Traum einer klimaneutralen Mine realistisch. In der heutigen ESG-orientierten Investorenwelt ist das ein echter Vorteil. Doch die Ambitionen gehen noch weiter. Die ultramafischen (das sind Magma-Gesteine, die zu über 90% aus dunklen, magnesium- und eisenreichen Mineralen bestehen) Gesteine auf dem Gelände bieten die Möglichkeit zur Kohlenstoffbindung, was bedeutet, dass CO2 direkt im Abraum gespeichert werden könnte. Der ökologische Fußabdruck des Projekts ließe sich so massiv verringern. Dazu kommt die flache durchschnittliche Tiefe der Mineralisierung, die den Zugang erleichtert.

Hier spricht der CEO von Power Metallic Mines mit Lindsay Malchuk. Sehenswert!

Die geologische Stärke von NISK - Vergrößerung der Ressource möglich!

Die Geologie des NISK-Projekts ist Milliarden Jahre alt. Die Mineralisierung tritt in einer Einheit auf, die sich über mehr als 900 Meter erstreckt, und nach wie vor in alle Richtungen offen ist. Das Ende ist also noch nicht erreicht. Jede weitere Bohrung hat das Potenzial, die bekannte Ressource deutlich zu vergrößern. Die Ressourcenschätzung aus dem Jahr 2023 lieferte bereits einen beeindruckenden Vorgeschmack: eine angezeigte Ressource von rund 5,4 Millionen Tonnen und eine abgeleitete Ressource von weiteren 1,7 Millionen Tonnen. Die Metalle sind in Sulfiden gebunden, was die Verarbeitung im Vergleich zu anderen Lagerstättentypen vereinfacht. Durch bestimmte Methoden wie die Ambient Noise Tomography konnte das Team die komplexen Strukturen im Untergrund besser verstehen und die hochgradigen Trends der Lion-Zone identifizieren. Diese Arbeit bildet das Fundament für einen späteren Weltklasse-Bergbaubetrieb.

Die strategische Bedeutung der Projekte

Neben NISK hat Power Metallic ein breites Portfolio weiterer Projekte, darunter Copaquire, Golden Ivan und verschiedene Standorte in Chile. Diese Streuung bietet zusätzliche Sicherheit. Dennoch liegt der Fokus auf NISK, wo die Hebelwirkung für Aktionäre am größten erscheint. Der polymetallische Charakter des Projekts zahlt sich dabei doppelt aus. Das Unternehmen hängt nicht am Tropf eines einzelnen Metalls. Steigt Kupfer, profitiert NISK. Zieht der Platinpreis an, ebenso. Klettert Nickel, läuft das Projekt mit. Im Februar 2026 begleitete das Unternehmen zudem erfolgreich den Börsengang von Chilean Metals an der TSX Venture Exchange, ein Schritt, der die finanzielle Flexibilität und das Netzwerk der Gruppe weiter stärkt. Es ist diese geschickte Aufstellung, die Power Metallic zu einem "sehr spannenden Play" im Rohstoffsektor macht, der kurzfristig durch Bohrergebnisse überzeugt und langfristig durch konsequenten Ressourcenaufbau Wert schafft.

Das sehen ja auch einige Milliardäre so, die in Power Metallic einen Teil ihrer Gelder investiert haben.

Fazit:

Power Metallic Mines ist mehr als ein weiteres Explorationsunternehmen im kanadischen Norden. Die Kombination aus hohen Erzgraden in der Lion-Zone, erstklassiger Infrastruktur und einer guten Nachhaltigkeitsstrategie ist in dieser Form nahezu einzigartig. Das Unternehmen hat gezeigt, dass es seine Ziele konsequent verfolgt und dabei beeindruckende Ergebnisse liefert, teilweise deutlich über den Erwartungen. Mit dem Fokus auf Kupfer und Platingruppenelemente bedient Power Metallic genau die Märkte, die für die technologische Entwicklung der nächsten Jahrzehnte entscheidend sind. NISK hat das Potenzial, eine tragende Säule der westlichen Rohstoffversorgung zu werden, und dabei neue Maßstäbe für umweltfreundlichen Bergbau zu setzen.

Bergbau birgt immer Risiken, das ist keine Frage. Aber das Chance-Risiko-Profil von Power Metallic wirkt angesichts der jüngsten Entdeckungen und der soliden Ressourcenbasis immer noch attraktiv. Das Unternehmen steht heute stärker da als je zuvor. Wer ein Unternehmen sucht, das die Rohstoffe der Zukunft nicht nur sucht, sondern auch findet, sollte Power Metallic Mines auf dem Radar behalten. Es bleibt spannend.

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