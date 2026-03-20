Die Aktie der Hannover Rück zählte beim DAX-Abrutsch am Donnerstag erneut zu den wenigen Gewinnern. Investoren sehen den Rückversicherer sogar bei den Preisverhandlungen wieder am längeren Hebel. Neue Inflations-, Zins- und Konjunktursorgen wegen massiv steigender Ölpreise haben die Aktienmärkte am Donnerstag belastet. Zu den wenigen Titeln, die sich dem Negativsog entziehen konnten, zählte erneut die Hannover Rück, die ihren Aufwärtstrend fortsetzte. Spekulationen über eine bessere Position bei ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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