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Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen



20.03.2026 / 07:30 CET/CEST

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PRESSEMITTEILUNG



Highlight Communications AG beauftragt Arctic Securities mit Investorengesprächen

Pratteln, 20. März 2026

Die Highlight Communications AG hat Arctic Securities beauftragt, ab heute Gespräche mit institutionellen Investoren aufzunehmen.

Vor dem Hintergrund dieser Gespräche prüft das Unternehmen derzeit verschiedene Optionen zur Refinanzierung, deren Umsetzung insbesondere von den aktuellen Marktbedingungen abhängt.

Für weitere Informationen: Highlight Communications AG Investor Relations Netzibodenstrasse 23b CH-4133 Pratteln BL Telefon: +41 (0)61 816 96 91 E-Mail: ir@hlcom.ch