Die Preise von Gold und Silber standen am Donnerstag heftig unter Druck. Bei Gold ging es bis in den Bereich von 4.500 Dollar nach unten, bei Silber bis gut 65 Dollar. Zuletzt haben sich die Edelmetalle wieder etwas stabilisiert. Die Märkte bleiben aber nervös. Aktuell kostet eine Feinunze Gold wieder 4.694 Dollar, eine Feinunze Silber 72,93 Dollar.Bereits in den Tagen hatte sich der Abwärtstrend beschleunigt, da die Hoffnung auf mehrere Zinssenkungen in den USA schwindet. Die Fed ließ den Leitzins ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär