Viele Anleger setzen gerne auf den MSCI World, doch der Welt-Index hat seine Lücken. Investoren, die ihr Geld besser anlegen wollen, sollten unbedingt einen Blick auf einen anderen ETF werfen. Der MSCI World gilt für viele als das Maß aller Dinge beim Thema Geldanlage, doch der Index hat einige Probleme. Zu starke Konzentration, keine Schwellenländer und keine Small Caps. Darum schauen sich immer mehr Investoren nach einer besseren Alternative um.Und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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