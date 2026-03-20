© Foto: Jacob Ford/AP/dpaDubai-Öl kostet schon mehr als 166 US-Dollar pro Barrel. Bleibt die Straße von Hormus blockiert, könnte der Preisschock laut Analysten auch Brent und WTI mit voller Wucht treffen.Mit 166 US-Dollar pro Barrel wirkt dieser Preis wie ein Ausreißer. Doch genau das ist derzeit in der Golfregion zu beobachten. Laut CNBC ist der Preis für Dubai-Rohöl am Donnerstag auf über 166 US-Dollar je Barrel gestiegen, während Dated Brent und WTI Cushing noch bei rund 100 US-Dollar liegen. Das klingt zunächst nach einer regionalen Verzerrung. Doch genau darin steckt eine Warnung für Anleger. Der extreme Ausschlag zeigt, wie heftig der Markt reagiert, wenn ein zentraler Engpass plötzlich fast geschlossen ist. …Den vollständigen Artikel lesen
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