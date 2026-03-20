Die aktuell zu hohen Spritpreise belasten viele Autofahrer - doch gleichzeitig eröffnen sie Anlegern attraktive Chancen. Denn der Ölpreis bleibt stark, viele Produzenten verdienen aktuell prächtig. Ein Titel sticht dabei besonders hervor: kaum abhängig von den Krisen im Nahen Osten und mit klar wachsender Produktion.Die Neuempfehlung aus der AKTIONÄR-Redaktion ist in Kanada sowie in Südamerika aktiv und damit nicht direkt von den Konflikten im Nahen Osten betroffen. Das operative Geschäft läuft ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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