Essen/Mülheim an der Ruhr (ots) -Gute Nachrichten für alle, die sich auf das Osterfest vorbereiten: Der Preisführer schlägt erneut zu. Bereits zum 13. Mal in diesem Jahr senken ALDI Nord und ALDI SÜD ab dem 20. März dauerhaft die Preise für Lebensmittel des täglichen Bedarfs - diesmal für beliebtes Gebäck wie Butterkekse sowie für Kakaopulver und Weine. Kund:innen können bis zu 0,30 Euro pro Artikel sparen. So kosten die BISCOTTO Schoko Waffeln in der 175-Gramm-Packung beispielsweise nur noch 2,59 Euro statt 2,89 Euro.Damit beweist ALDI mal wieder: Kund:innen können sich auch zum Osterfest auf den Erfinder des Discounts verlassen. Preisvorteile gibt ALDI, wo immer möglich, an seine Kundschaft weiter - egal ob Gebäck für die Ostertafel oder Weine für besondere Genussmomente. Mit ALDI wird das Osterfest jetzt noch günstiger.Folgende 14 Artikel sind ab dem 20. März dauerhaft günstiger:- BISCOTTO Butterkekse, 400 Gramm für nur 1,89 Euro statt 1,99 Euro (-0,10 Euro)- BISCOTTO Schoko Waffelröllchen, verschiedene Sorten, 125 Gramm für nur 1,79 Euro statt 1,99 Euro (-0,20 Euro)- BISCOTTO Schokowaffeln, 175 Gramm für nur 2,59 Euro statt 2,89 Euro (-0,30 Euro)- MEINE BACKWELT Pinkie Donut, 58 Gramm für 0,55 Euro, bei ALDI Nord nur regional erhältlich- MEINE BACKWELT Donut Milchschokolade, 58 Gramm für 0,55 Euro, bei ALDI Nord nur regional erhältlich- CHOCEUR Kakaogetränkepulver, 800 Gramm für nur 3,99 Euro statt 4,29 Euro (-0,30 Euro)- Merlot Pays d'Oc IGP, Frankreich, trocken, 750 Milliliter für nur 1,99 Euro statt 2,19 Euro (-0,20 Euro)- Ramon Lopez Murillo, trocken, 750 Milliliter und Baron Amarillo Rioja Reserva DOCa, Spanien, trocken, 750 Milliliter, für nur 4,29 Euro statt 4,49 Euro (-0,20 Euro)- VIA 76 Primitivo Nero Di Troia Puglia I.G.P., halbtrocken, 750 Milliliter für nur 3,69 Euro statt 3,89 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI Nord- MARIO COLLINA Pinot Grigio Delle Venezie DOC, Italien, trocken, 750 Milliliter für nur 2,69 Euro statt 2,79 Euro (-0,10 Euro)- COLLECTION WÜRTTEMBERG Schwarzriesling, fruchtig, 1 Liter, für nur 4,49 Euro statt 4,69 Euro (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD- COSTELLORE Primitivo Nero di Troia IGT, Italien, halbtrocken, 750 Milliliter für nur 3,69 Euro statt 3,89 Euro, nur bei ALDI SÜD- BURLWOOD Cabernet Sauvignon, Kalifornien, trocken, 750 Milliliter, für nur 3,49 Euro statt 3,69 (-0,20 Euro), nur bei ALDI SÜD- Zweigelt Cuvée Classic, Österreich, trocken, 1 Liter, für nur 2,49 Euro statt 2,59 Euro (-0,10 Euro), nur bei ALDI SÜDPressekontakt:Unternehmensgruppe ALDI Nord: Nadine Aniol, presse@aldi-nord.deUnternehmensgruppe ALDI SÜD: Hannes Schumann, presse@aldi-sued.deOriginal-Content von: Unternehmensgruppe ALDI SÜD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108584/6239573