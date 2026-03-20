Die Investmentbank Goldman Sachs hat in einer kürzlich veröffentlichten Studie Anlegern dazu geraten, diese beliebte deutsche Aktie sofort zu verkaufen. Das steckt hinter dem drastischen Votum. Am Freitag dürften die Papiere der Lufthansa mit einem deutlichen Minus in den Handel starten. Ursache: Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat eine nicht gerade erfreuliche Studie zum Unternehmen veröffentlicht. Goldman Sachs rät Ihnen jetzt, diese beliebte ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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