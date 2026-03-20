Nürnberg (ots) -
Schmeckt, macht glücklich und ist günstig! NORMA legt kurz vor dem Wochenende noch einmal nach und senkt die Preise auf süße Leckereien im Discount-Regal. Genauer gesagt, geht es um Schoko-Waffelhörnchen, Donuts und Butterkekse der Eigenmarken DELICIA und GOLDBLUME, die ab sofort und dauerhaft zehn Prozent günstiger werden. Kundinnen und Kunden sparen damit bis zu 30 Cent pro Packung bei den Schoko-Waffeln, die bislang 2,89 Euro gekostet haben und jetzt für 2,59 Euro angeboten werden.
Mit der erneuten Preissenkung zeigt NORMA, dass wirklich konsequent alle Preisvorteile an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Denn: In Summe wurden alleine in diesem Jahr weit über 100 Lebensmittel dauerhaft günstiger gemacht. Das bedeutet für Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters bei jedem Einkauf besonders große Sparpotenziale.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
DELICIA Schoko-Waffelhörnchen 125
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
DELICIA Schoko-Waffeln 175 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,59 EUR
DELICIA Butterkeks 400 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
GOLDBLUME Donuts 53 g / 55 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
Pressekontakt:
Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
Leiterin Kommunikation und Werbung
Manfred-Roth-Straße 7
D-90766 Fürth
k.heck@norma-online.de
Original-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6239638
Schmeckt, macht glücklich und ist günstig! NORMA legt kurz vor dem Wochenende noch einmal nach und senkt die Preise auf süße Leckereien im Discount-Regal. Genauer gesagt, geht es um Schoko-Waffelhörnchen, Donuts und Butterkekse der Eigenmarken DELICIA und GOLDBLUME, die ab sofort und dauerhaft zehn Prozent günstiger werden. Kundinnen und Kunden sparen damit bis zu 30 Cent pro Packung bei den Schoko-Waffeln, die bislang 2,89 Euro gekostet haben und jetzt für 2,59 Euro angeboten werden.
Mit der erneuten Preissenkung zeigt NORMA, dass wirklich konsequent alle Preisvorteile an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Denn: In Summe wurden alleine in diesem Jahr weit über 100 Lebensmittel dauerhaft günstiger gemacht. Das bedeutet für Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters bei jedem Einkauf besonders große Sparpotenziale.
Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):
DELICIA Schoko-Waffelhörnchen 125
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,79 EUR
DELICIA Schoko-Waffeln 175 g
Bislang: 2,89 EUR
Jetzt: 2,59 EUR
DELICIA Butterkeks 400 g
Bislang: 1,99 EUR
Jetzt: 1,89 EUR
GOLDBLUME Donuts 53 g / 55 g
Bislang: 0,59 EUR
Jetzt: 0,55 EUR
Über NORMA:
Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.
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Katja Heck
NORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG
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