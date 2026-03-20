Nürnberg (ots) -Schmeckt, macht glücklich und ist günstig! NORMA legt kurz vor dem Wochenende noch einmal nach und senkt die Preise auf süße Leckereien im Discount-Regal. Genauer gesagt, geht es um Schoko-Waffelhörnchen, Donuts und Butterkekse der Eigenmarken DELICIA und GOLDBLUME, die ab sofort und dauerhaft zehn Prozent günstiger werden. Kundinnen und Kunden sparen damit bis zu 30 Cent pro Packung bei den Schoko-Waffeln, die bislang 2,89 Euro gekostet haben und jetzt für 2,59 Euro angeboten werden.Mit der erneuten Preissenkung zeigt NORMA, dass wirklich konsequent alle Preisvorteile an die Verbraucherinnen und Verbraucher weitergegeben werden. Denn: In Summe wurden alleine in diesem Jahr weit über 100 Lebensmittel dauerhaft günstiger gemacht. Das bedeutet für Kundinnen und Kunden des fränkischen Discounters bei jedem Einkauf besonders große Sparpotenziale.Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit):DELICIA Schoko-Waffelhörnchen 125Bislang: 1,99 EURJetzt: 1,79 EURDELICIA Schoko-Waffeln 175 gBislang: 2,89 EURJetzt: 2,59 EURDELICIA Butterkeks 400 gBislang: 1,99 EURJetzt: 1,89 EURGOLDBLUME Donuts 53 g / 55 gBislang: 0,59 EURJetzt: 0,55 EURÜber NORMA:Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Fürth ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.500 Filialen am Markt.Pressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62097/6239638